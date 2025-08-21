Álláslehetőségek pedagógusoknak Kárpátalján

Kárpátalja.ma Oktatás

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) felmérése alapján lista készült a betöltetlen pedagógusállásokról Kárpátalján.

A 2025/2026. tanévre a következő oktatási intézményeiben keresnek tanárokat:

1. Beregrákosi Gimnázium – angoltanár, kémia- és természetrajz tanár

2. Munkácsi Szent István Líceum – szervezőpedagógus és informatikus

3. Ungvári Dayka Gábor Líceum – fizikatanár, pedagógus asszisztens

4. Ungvári Drugeth Gimnázium – biológiatanár

5. Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium – angoltanár

6. Nevetlenfalui Középiskola – alsó tagozatos tanár, pszichológus

7. Forgolányi Gimnázium – kémia- és biológiatanár

8. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola – angoltanár

9. Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola – napközis tanár

10. Oroszi Gimnázium – angoltanár

11. Szernyei Gimnázium – ukrán- és némettanár

12. Fertősalmási Gimnázium – szervezőpedagógus

13. Gyulai Gimnázium – matematika-, fizika- és informatikatanár

14. Csongori Gimnázium – napközis tanár (teljes állás), ének-zene- (8 óra), fizika- (7 óra), kémiatanár (5,5 óra)

15. Beregszászi Opre Roma Gimnázium – alsós tanító 1 személy (22 óra), tornatanár (14 óra)

16. Izsnyétei 2. Számú Magyar Tannyelvű Gimnázium – ukrán tanár, alsós tanító, szervezőpedagógus, fizika- és informatikatanár

17. Huszti 4. Számú Gimnázium – magyartanár

Érdeklődni és jelentkezni az adott oktatási intézményben lehet. Az oktatási intézmények iskolaigazgatóinak és alapszervezeti elnökeinek elérhetőségei megtalálhatóak a KMPSZ honlapján.

Kárpátalja.ma