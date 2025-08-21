Álláslehetőségek pedagógusoknak Kárpátalján
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) felmérése alapján lista készült a betöltetlen pedagógusállásokról Kárpátalján.
A 2025/2026. tanévre a következő oktatási intézményeiben keresnek tanárokat:
1. Beregrákosi Gimnázium – angoltanár, kémia- és természetrajz tanár
2. Munkácsi Szent István Líceum – szervezőpedagógus és informatikus
3. Ungvári Dayka Gábor Líceum – fizikatanár, pedagógus asszisztens
4. Ungvári Drugeth Gimnázium – biológiatanár
5. Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium – angoltanár
6. Nevetlenfalui Középiskola – alsó tagozatos tanár, pszichológus
7. Forgolányi Gimnázium – kémia- és biológiatanár
8. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola – angoltanár
9. Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola – napközis tanár
10. Oroszi Gimnázium – angoltanár
11. Szernyei Gimnázium – ukrán- és némettanár
12. Fertősalmási Gimnázium – szervezőpedagógus
13. Gyulai Gimnázium – matematika-, fizika- és informatikatanár
14. Csongori Gimnázium – napközis tanár (teljes állás), ének-zene- (8 óra), fizika- (7 óra), kémiatanár (5,5 óra)
15. Beregszászi Opre Roma Gimnázium – alsós tanító 1 személy (22 óra), tornatanár (14 óra)
16. Izsnyétei 2. Számú Magyar Tannyelvű Gimnázium – ukrán tanár, alsós tanító, szervezőpedagógus, fizika- és informatikatanár
17. Huszti 4. Számú Gimnázium – magyartanár
Érdeklődni és jelentkezni az adott oktatási intézményben lehet. Az oktatási intézmények iskolaigazgatóinak és alapszervezeti elnökeinek elérhetőségei megtalálhatóak a KMPSZ honlapján.