Átadták a 2024/2025-ös tanév Ady Endre ösztöndíjait

Az Ady Endre ösztöndíjpályázat célja pénzügyi segítségnyújtás a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Program támogatásával hirdetett meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2024/2025-ös tanévben is. A pályázatot magyar nemzetiségű, közép- vagy általános iskolákban tanuló gyerekek adhatták be. A pályázaton elnyerhető támogatás összege a 2024/2025-ös tanévben is 100.000 Ft/fő.

Jelentkezni a pályázatra 2024. szeptember 2. és október 2. között volt lehetőség egy elektronikus űrlap kitöltésével és a papír alapú kitöltött jelentkezési lap és kötelező csatolmányai benyújtásával (egy eredeti és egy másolat példányban). A meghirdetett felhívásra összesen 50 kérelem érkezett be. A benyújtott dokumentumcsomagok formai ellenőrzésen mentek át, melyek közül 48 minősült érvényesnek a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 2024. október 16-ai értékelésén. Ezt követően pontozásra kerültek a benyújtott pályázatok, és a testület felállította a rangsort. Orosz Ildikó, a KTST elnöke vezetésével még aznap ülésezett a tanács, és meghatározta a 24 fős ösztöndíjas listát.

Az ülésen elkészített, rangsorba állított lista, az ülés jegyzőkönyve, valamint a teljes adatbázis elküldésre került a pályázatot kiírók felé. Miután a támogatók jóváhagyták a testület által ösztöndíjra javasoltak névsorát, az ösztöndíjasok értesítést kaptak a döntésről.

A 48 pályázó Kárpátalja alábbi 17 oktatási intézményéből nyújtotta be kérelmét a támogatásra:

№ Oktatási intézmény Pályázók száma 1. Aknaszlatinai Bolyai János Líceum 2 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 2 3. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 1 4. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 6 5. Kárpátaljai Magyar Líceum 3 6. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 2 7. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 1 8. Nagyberegi Református Líceum 9 9. Nagydobronyi Líceum 4 10. Nagygejőci Gimnázium 1 11. Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény 1 12. Papi Gimnázium 1 13. Péterfalvai Református Líceum 6 14. Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap-és Középfokú Oktatási Intézmény 1 15. Somi Gimnázium 2 16. Ungvári Dayka Gábor Líceum 4 17. Verbőci Középiskola 2 48

A 2024/2025-ös tanév Ady Endre ösztöndíjainak és az emléklapok ünnepélyes átadására a XIV. Kárpátaljai Tehetségnapon került sor 2025. június 7-én a Rákóczi-főiskolán. Az ösztöndíjakat Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke és Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója adták át.

A 24 nyertes az alábbi oktatási intézményeket képviselte:

№ Oktatási intézmény Ösztöndíjasok száma 1. Aknaszlatinai Bolyai János Líceum 2 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 2 3. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 1 4. II. Rákóczi Ferenc Kárpátalaji Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 3 5. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 6. Nagyberegi Református Líceum 3 7. Nagydobronyi Líceum 2 8. Nagygejőci Gimnázium 1 9. Péterfalvai Református Líceum 3 10. Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap-és Középfokú Oktatási Intézmény 1 11. Somi Gimnázium 2 12. Ungvári Dayka Gábor Líceum 2 13. Verbőci Középiskola 1 24

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai ezúton is gratulálnak a nyertes pályázóknak, és további sok sikert kívánnak.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója