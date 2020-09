Átadták a felújított 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolát Ungváron

Átadták a felújított 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolát szeptember 3-án, Ungváron. Az oktatási intézmény az egyetlen magyar tannyelvű középiskola a városban, mely 551 tanulóval indította az új tanévet.

A Kárpátaljai Bázisiskolák felújítása program keretében, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány közreműködésével, 2018 júniusában kezdődött el az intézmény korszerűsítése. A munkálatok során megújult a tetőszerkezet, az egyik épületszárny belseje és az iskola elektromos hálózata. Ezen kívül a tűzvédelmi és kamerarendszer, valamint az internethálózat kialakítását is elvégezték. Az iskola alapterülete 2162,43 négyzetméter. A beruházás összköltsége 13 935 879,82 UAH.

Az intézmény átadójára Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár hatósági kezdeményezés miatt nem tudott eljönni, így Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja tolmácsolta köszöntését. – A Magyar Kormány számára kiemelten fontos a kárpátaljai magyar nyelvű intézményes oktatási rendszer megőrzése, ezáltal a magyar anyanyelvű oktatás biztosítása Kárpátalján. A megyében megvalósított – talán a legnagyobb szabású – projekt egyik fontos állomásához érkeztünk. Ennek a programnak a keretében 12 milliárd forintnyi összeget fordít a magyar állam – négy ütemben – 64 iskola felújítására, modernizálására. A projekt egyben Magyarország válasza mindarra, ami 2017 óta a magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális helyzetét érinti Ukrajnában. Mi előre nézünk, és a kárpátaljai magyar oktatást nem három évre tervezzük, mint ahogy azt egyes jogszabályok kimondják – mondta el a konzul.



– A Dayka Gábor Középiskola a magyar oktatás fontos bástyája nem csak Ungváron, de egész Kárpátalján is – nyitotta beszédét Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Kiemelte, hogy két fontos lépése volt az iskola fejlesztésének: az első, amikor 2008-ban megnyitották az új szárnyat, ahol a tornaterem, díszterem és az étkezde kapott helyet. A második pedig az, hogy sikerült méltó módon a belső munkálatok elvégzése.

Brenzovics László hangsúlyozta, hogy megérkezett a támogatás a bázisiskola program folytatására és további iskolák felújítását tervezik. – Mire a program befejeződik, szinte minden jelentős magyar oktatási intézmény meg fog újulni – húzta alá az elnök. Rossz hírként közölte, hogy magyar-ukrán kapcsolatok nem javulnak. –Ezek a felújítások nem csak a kárpátaljai magyarságnak jók, hanem egész Ukrajnának is. Részben leveszi az állam válláról azt a feladatot, mely az övé lenne, hogy méltó körülményeket teremtsen az oktatási intézményekben, különösen a bázisiskolákban, másrészt jelentős adóbevétel is van a programból. Számunkra emiatt is érthetetlen, miért történnek olyan dolgok, melyek nem segítik elő a két ország közötti kapcsolat javulását –fogalmazott a szakember.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke kettős örömnek nevezte a napot. – Egyrészt, a KMPSZ elnökeként nagyon örülök, hogy sikerült európai szintű felújítást végezni az iskola belső terében, így a következő generáció egészséges és modern körülmények között nőhet fel. Másrészt, örülök a Megyei Tanács oktatási és kulturális bizottságának elnökeként is, mert tudom, hogy a helyi költségvetésben mennyi összeg van iskolák felújítására, melyből nehéz bármihez is kezdeni. Ezért örülök, hogy a magyar állam átvállalta a magyar iskolák egy részének felújítását, és az első ütemben csaknem 1 milliárd forint értékben támogatta Kárpátalját. Kiemelte, hogy Magyarország segítsége jelentős fontossággal bírt, hisz a megyei költségvetés is gyarapodott, melyből lehetett más célokat kitűzni.

– Számomra is érthetetlen, hogy az adományozót hivatalosan nem engedték be az országba, de mi tudjuk, hogy lélekben itt van – mondta Orosz Ildikó. – Akárhogy nézzük, ha a cél Európa, az út Magyarországon keresztül vezet. Ezt az utat pedig nem szabad elzárni.

Az intézmény átadóján felszólalt Bohdan Andrijev, Ungvár polgármestere is.

Ezután Kulin Judit, az iskola igazgatója mondott köszönetet, majd Héder János lelkész kérte Isten áldását az iskolára, diákokra, pedagógusokra. Végezetül Brenzovics László elnök átadta az iskola kulcsát az intézmény igazgatónőjének.

