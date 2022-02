Az idegenvezetők világnapját méltatták a Rákóczi-főiskolán

Az Idegenvezetők Világszövetségének kezdeményezésére 1990 óta tartják február 21-én az idegenvezetők világnapját. Az alkalomról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke is megemlékezett.

A résztvevőket Karmacsi Sass Enikő, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének tanára köszöntötte. Mint elmondta, ehhez a naphoz kötődően egyre több programot szerveznek világszerte, akár ingyenes városnézéseket, a szakma bemutatását, vagy éppen az idegenvezetőknek szerveznek továbbképzéseket.

A Rákóczi-főiskola ötödik alkalommal méltatta az idegenvezetők világnapját.

A rendezvényen dr. Tarpai József docens, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke A kárpátaljai turizmus magyar szemmel. Az elmúlt évek turisztikai fejlesztése címmel tartott előadást.

Előadásában a turisztikai tanács megalakulásáról, a kezdeti nehézségekről hallhattunk. Majd a tanács tevékenységéről, fejlesztéseiről és az elmúlt évekről esett szó.

Dr. Tarpai József elmondta, hogy Kárpátalján remek lehetőségek vannak, melyeket még nem aknáztak ki, így a jövőre nézve is sok tervük van a turisztika fejlesztése érdekében megyénkben.

Élményeit és saját véleményét is megosztotta a hallgatókkal, melyek egyaránt tartalmaztak érdekes és hasznos információt is számukra.

Az előadás után Bunda Rita és Bunda Szabolcs közös alkotását, az Ismeretlen Kárpátalja II. című filmet tekinthették meg a jelenlévők. Bunda Szabolcs elmondta, hogy megyénkben rengeteg szép táj, érdekesség, épített örökség vagy természeti kincs van, ami nem olyan ismert. Így jött Bunda Ritának az ötlete, hogy készítsenek egy dokumentumfilmet, ami részletesebben mutatja be ezt a vidéket. A sorozatnak a második részét láthatták most a hallgatók. Az első részt 2020-ban mutatták be.

A rendezvény végén Karmacsi Sass Enikő a hallgatókhoz szólt. Felhívta figyelmüket arra, hogy mint turizmus szakos hallgatók, a jövőben akár saját programmal, akár ingyenes idegenvezetéssel méltassák az idegenvezetők világnapját.

