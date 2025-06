Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban

A Nagyberegi Református Líceum tanévzáró ünnepségét május 31-én rendezték meg a helyi református templomban.

A ballagási ünnepség istentisztelettel vette kezdetét. Tóth László, a Nagyberegi Református Gyülekezet lelkipásztora, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a Nagyberegi Református Líceum lelkész-igazgatója hirdette az igét.

A választott ige a következő volt: Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (Zsolt 25,10).

Ezek a szép és irodalmi szempontból is különleges sorok mély üzenetet hordoznak magukban, hiszen ezeket Isten gyermeke jegyezte le, feltárva ezzel lelkét. Ugyanez a Szentlélek, aki ihlette ezt az imádságot is, van a ti szívetekben is. Hiszen nem tudunk a magunk megromlott bölcsességével az Ő útján járni, ahhoz szükségünk van Istenre – mondta el Tóth László.