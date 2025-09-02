Az első évfolyamosokat köszöntötték a Rákóczi-főiskolán

Megkezdődött a 2025–2026-os tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Szeptember 1-én az alapképzés első évfolyamos hallgatói számos tájékoztatón vettek részt, ahol megismerkedtek az intézménnyel, oktatóikkal és csoporttársaikkal.

A jelenlévőket Csernicskó István, a főiskola rektora köszöntötte.

„Szeretném megköszönni az elsőéveseknek, hogy bennünket választottak. Köszönjük a bizalmukat, és őszintén remélem, hogy sikeres, eredményes és békés diákéveknek néznek elébe. Minél többet fedezzenek fel a diákéletből, de ne felejtsék el, hogy a félév végén el fognak jönni a vizsgák, oda pedig tudni kell”

– kívánt sok sikert a gólyáknak a rektor úr.

Berghauer Sándor rektorhelyettes a nap programjáról tájékoztatta az elsősöket, majd hozzátette:

„A főiskola, a tanulás egy élmény, lesznek benne kihívások, szép és rosszabb pillanatok, de remélem, mindenki megtalálja itt azt, amit keres az életben.”

A köszöntőket követően Vaszil Maszljanik, a Munkavédelmi és Műszaki Biztonsági Osztály vezetője életvédelmi és munkabiztonsági tájékoztatót tartott. Lizák Katalin, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docense a fakultatív foglalkozások lehetőségeiről szólt, Hidi M Petra, a főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnöke pedig az idei évre tervezett színes programokat tárta a hallgatók elé.

A nap további részében az új diákok tanszéki tájékoztatón ismerkedtek meg a részlegekkel, kurátorokkal, kollégákkal, továbbá betekintést nyerhettek a könyvtár, az informatikai központ és a sportcentrum működésébe.

Forrás: kmf.uz.ua