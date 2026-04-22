Civilek jelentkezését is várják a műszaki mentési képzésre Dercenben
Közúti balesetek bármikor bekövetkezhetnek, ilyenkor pedig minden segítség számít.
Május 9-én Dercenben műszaki mentési képzést tartanak, amelyre olyan civilek jelentkezését is várják, akik szívesen bekapcsolódnának a segítségnyújtásba.
Erről a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzоltóság számolt be.
A képzés a hivatásos tűzoltók számára kötelező, míg a civilek számára önkéntes részvételi lehetőséget biztosítanak. Előzetes tapasztalat nem szükséges, a résztvevők alapszintű képzésben részesülnek.
A szervezők célja, hogy balesetek esetén minél több felkészült önkéntes tudjon segíteni a gyors és hatékony beavatkozásban.
