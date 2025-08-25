A Collegium Talentum célja a külhoni magyar értelmiség utánpótlásának támogatása és a tehetséggondozás. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016 óta, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakmai iránymutatása és védnöksége mellett, a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a program működtetésével.

A 2025/2026-os tanévre szóló ösztöndíjfelhívása 2025. július 1-én jelent meg, a jelentkezéseket július 21-ig lehetett elektronikusan benyújtani.

A sikeres pályázók számára a program havi 100 000 forintos ösztöndíjat biztosít tíz hónapon keresztül, emellett támogatja konferencia-részvételüket, nyelvvizsgaköltségeiket, valamint szakmai és identitáserősítő képzéseken való részvételüket. A hallgatók munkáját segítő tutorok havi 50 000 forintos honoráriumban részesülhetnek tíz hónapon át.

A 2016-os indulás óta 38 hallgató vett részt ösztöndíjasként a programban, közülük 11-en már tudományos fokozatot is szereztek.

Kárpátaljáról idén 6 jelentkező regisztrált és mérettette meg magát a 2025. augusztus 25-ei felvételi vizsgán,

akik közül 3-an történelemtudományi, 1 fő nemzeti kapcsolatok, 1 közgazdaságtudományi és 1 személy matematika és pedagógia kutatási témával indult.

A felvételi bizottság tagjai az alábbi személyek voltak:

Prof. Dr. Weiszburg Tamás – az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, és a HTDK program szakmai vezetője, az ELTE Ásványtudományi Tanszék tanszékvezetője, a Collegium Talentum szakmai vezetője

Dr. Tonk Márton – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja, a Collegium Talentum szakmai vezetője

Kovács Imola – a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője, a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója és szakmai vezetője

Dr. Orosz Ildikó – docens, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, a pedagógiatudományok doktora

Dr. Rácz Béla – docens, a történelemtudományok doktora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanára, a II. RFKMF Minőségbiztosítási Osztályának vezetője

Dr. habil. Váradi Natália – a történelemtudományok habilitált doktora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem – és Társadalomtudományi tanszék oktatója

Prof. Dr. Zsiguc Gyögy – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője és a II. RFKMF Matematika és Informatika Tanszékének tanára.

A felvételi bizottság a szóbeli vizsgát követően rangsort állított fel, és javaslatot tett a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma felé. A végleges döntést a kuratórium hozza meg, és az ösztöndíjasok névsorának jóváhagyása után, előreláthatóan szeptember végén minden pályázó személyre szóló elektronikus értesítést kap.

Váradi Natália

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola