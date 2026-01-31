Díszdoktori címet kapott Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora

A Miskolci Egyetem Szenátusa január 29-én tiszteletbeli doktori címmel ismerte el prof. dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorának kiemelkedő tudományos és intézményépítő munkásságát.

Az egyetem ünnepi keretek között adományozta a Doctor honoris causa (Dr.h.c.) címet Csernicskó Istvánnak, aki a kárpátaljai magyar tudományosság egyik meghatározó alakja. Az elismert filológus és nyelvész akadémikus, aki 2020 óta vezeti rektorként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemet, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) külső tagja, az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságának választott tagja, valamint a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke is egyben.

A tiszteletbeli doktori oklevél méltatása külön kiemeli a professzor szerepét az intézményközi együttműködések fejlesztésében. Rektori minőségében ő kezdeményezte és aktív részvételével tette sikeressé a Miskolci Egyetem és a Rákóczi Egyetem között 2022-től kiépített kettős diploma (double degree) képzéseket. Ez a program lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy mindkét intézmény oklevelét megszerezzék, ezzel is növelve a kárpátaljai magyar felsőoktatás versenyképességét.

Az elismerés hivatalos átadására az intézmény ünnepi szenátusülésén került sor.

