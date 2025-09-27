Élménypedagógia, színházművészet, kreatív együttműködés

Valódi interaktív szintérré változott a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum szeptember 26-án délelőtt, ugyanis a tanintézménybe megérkezett a Déryné Program. Az eddigiekben a Déryné Programról inkább a színház juthatott eszünkbe, hiszen különböző színelőadásokkal látogatott el a városunkba. Ez alkalommal viszont a tanulókat ajándékozta meg néhány különleges élménnyel a fiatalok számára kidolgozott Kult Up és Lázár Ervin programok keretében.

Reggel nyolckor két tanteremben kezdődött el az izgalmas foglalkozás. Egyik ajtón a következő felirat állt: Műfajkeringő – népdaltól az operáig Benedikffy Kata vezetésével. A művészek, akik egyben pedagógusok is, egy bizonyos keretet ajánlottak, melyet a diákoknak kellett megtölteniük tartalommal. A résztvevők egy állóképet alkottak. Nem egy teljes jelenetet készítettek, hanem a jelenet egy pillanatát egy álló képben mutatták meg egymásnak. Így saját maguk számára elevenítették fel az érzéseket. Mindeközben a fiatalok a zenei műfajokat is megismerhették.

Bekukkantást nyertünk a másik tanteremben folyó munkába is, itt a Megzenésített költészet című program zajlott. A fiatalok a zene típusai és az érzelmek kapcsolatát figyelhették meg, vagyis meg kellett nevezniük, hogy milyen érzést keltett bennük egy-egy zenei részlet.

Kilenctől a kisebbeknek színi előadást mutattak be. Fél tizenegytől pedig a nagyobbak számára szintén egy színdarabbal készültek.

A részletekről Pomlényi Attila, a Déryné Program oktatási referense számolt be. Elmondta, hogy a Kossuth Lajos Líceumba a középiskolás és az általános iskolás program egyszerre érkezett.

„Vannak színházi előadásaink, melyeket kifejezetten iskolások számára terveztek, megfelelő tartalmi és formai jelleggel, melyek tantermi vagy tornatermi közegre készültek kifejezetten. Ezen felül nagyon sok, körülbelül nyolcvan-száz programelemünk van. Ezek mind a színházművészet teljes spektrumát érintő zenei, mozgásos, prózai, irodalmi, drámai gyakorlatok. Minden művészeti ágazatot igyekszünk a diákok számára bemutatni. Ez mind élménypedagógia tulajdonképpen. A színház eszközeivel próbáljuk a diákokat cselekvésre, játékra, kreatív együttműködésre és alkotásra nevelni és ösztönözni”

− mondta lelkesen.

Megtudhattuk tőle, hogy a Kult Up nevű program a középiskolások számára készült, a Lázár Ervin Program az általános iskolásoké.

Hozzátette, hogy a Határtalan program keretében Kárpátalján ez a harmadik oktatási intézmény, ahova ellátogattak. Májusban Nagydobronyban jártak, a tegnapi napot pedig Péterfalván töltötték. Elárulta, hogy a jövőben még mindenképpen tervben vannak Kárpátalja iskolái, mint célközönség, hogy minél több fiatalnak tudjanak színházi és művészetpedagógiai élményt nyújtani.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma