Dobogós helyezést értek el a Bázisóvoda gyermekei

Magyarországon idén harmadik alkalommal rendezték meg a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde által szervezett mesemondó versenyt. A verseny óvodáskorú gyermekek számára lett meghirdetve, ahol elmesélhették kedvenc meséiket.

A rendezvényre meghívást kapott a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvoda is. Az intézmény két nagycsoportos gyermeket készített fel, Juhász Anasztáziát és Rácz Áront. Harminc Magyarországi óvodás gyermek vett részt a programon. Óvodásaink ügyesen szerepeltek, I. és II. dobogós helyezést hozhattak haza.

Büszkék vagyunk gyermekeinkre! Köszönjük a felkészítést a pedagógusoknak!

Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium