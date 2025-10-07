Dobogós helyezést értek el a Bázisóvoda gyermekei
Magyarországon idén harmadik alkalommal rendezték meg a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde által szervezett mesemondó versenyt. A verseny óvodáskorú gyermekek számára lett meghirdetve, ahol elmesélhették kedvenc meséiket.
A rendezvényre meghívást kapott a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvoda is. Az intézmény két nagycsoportos gyermeket készített fel, Juhász Anasztáziát és Rácz Áront. Harminc Magyarországi óvodás gyermek vett részt a programon. Óvodásaink ügyesen szerepeltek, I. és II. dobogós helyezést hozhattak haza.
Büszkék vagyunk gyermekeinkre! Köszönjük a felkészítést a pedagógusoknak!
Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium