Dramatizálás és bábozás az óvodai nevelésben

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata 2026. április 21-én módszertani és gyakorlati szemináriumot szervezett a magyar tannyelvű óvodák pedagógusai számára. A „Erő a múltból, jövő a közösségben” című interdiszciplináris műhelysorozat keretében megvalósuló rendezvény a Rákóczi 350 emlékévhez kapcsolódott.

A szakmai nap központi témája a dramatizálás és a bábozás óvodai nevelésben betöltött szerepe volt. A programon 39 kárpátaljai óvodapedagógus vett részt, akik elméleti és gyakorlati betekintést nyerhettek a dramatikus nevelés korszerű, élményalapú módszereibe.

A rendezvénynek a P. Frangepán Katalin Gimnázium Bulcsui Óvodája adott otthont. A szakmai napot Gabóda Béla, a KPT Beregszászi Tagozatának vezetője, valamint Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjükben hangsúlyozták a műhelymunkák jelentőségét a gyakorlatorientált pedagógiai tudás átadásában, valamint a szakmai együttműködések és a pedagógusközösségek erősítésében.

A program során a résztvevők a Bulcsui Óvoda növendékeinek irodalmi-zenés-folklórműsorát tekinthették meg, amelyben a P. Frangepán Katalin Gimnázium Bulcsui Óvodájának pedagógusai, valamint a Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola oktatói és növendékei működtek közre. Az előadás a népi hagyományok, a zenei nevelés és a dramatikus elemek egységét mutatta be, élményszerű formában közelítve a gyermekek világához a történelmi és kulturális értékeket.

A műsorhoz kapcsolódóan interaktív foglalkozások is helyet kaptak. Szilágyiné Gabó Gabriella, a Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola néptáncoktatója a „Rákóczi tulipánjai” című foglalkozásban a népi motívumok és a mozgásos játékok összekapcsolására helyezte a hangsúlyt, míg Priszjázsenkó Andzséla (Szolomijka), a P. Frangepán Katalin Gimnázium szakkörvezetője a „Neked, Anya” című érzelmi fókuszú dramatikus foglalkozást vezette, amely a gyermekek önkifejezését és érzelmi világának megjelenítését segítette. A gyermekek produkcióját két rövid, zenés-dramatizált előadás zárta: a „Szívek tánca”, valamint a „Ritmus-varázs: A mi kis filharmonikusaink” című műsorok. Az utóbbi két hangulatos előadás Antal Diána, a P. Frangepán Katalin Gimnázium énektanárának irányításával valósult meg.

A bemutatott műsorszámok nemcsak esztétikai élményt nyújtottak, hanem módszertani inspirációként is szolgáltak a részt vevő pedagógusok számára, akik konkrét, a mindennapi gyakorlatba is beépíthető ötletekkel gazdagodhattak. Kiváló példát nyújtottak arra, miként kapcsolható össze a zene, a mozgás és a dramatikus játék az óvodai nevelésben.

A szakmai előadások sorában elsőként Jakab Andrea, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító-, Óvodapedagógia és Oktatási Intézményvezetés Tanszékének vezetőtanára, valamint a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója tartott előadást „Az alkalmazott bábjáték szerepe az óvodai nevelésben” címmel. Előadásában részletesen bemutatta a bábjáték történeti és pedagógiai hátterét, a különböző bábtípusokat, valamint azok fejlesztő hatását. Kiemelte, hogy a bábjáték komplex nevelési eszköz, amely támogatja a gyermekek kommunikációját, kreativitását, érzelmi intelligenciáját és társas készségeit, miközben játékos formában segíti a tanulási folyamatokat.

Ezt követően Csopák Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem adjunktusa tartott előadást „Báb és drámajáték lehetőségei a meseterápiás folyamatban” címmel. Az előadó a dramatikus és bábos eszközök meseterápiás alkalmazási lehetőségeit ismertette, hangsúlyozva azok személyiségfejlesztő és érzelmi feldolgozást segítő szerepét. Kitért arra is, miként kapcsolhatók ezek az eszközök történelmi témákhoz, többek között a Rákóczi-korhoz, elősegítve a gyermekek élményszerű tanulását és az azonosulási folyamatokat. Az előadás gyakorlati részében konkrét foglalkozásötletek és mintafeladatok is elhangzottak, amelyek az óvodai gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatók.

A szakmai nap zárásaként a P. Frangepán Katalin Gimnázium Bulcsui Óvodájának pedagógusai és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem óvodapedagógus hallgatói közös zenés-prózai árnyjátékot mutattak be „Rákóczi és a szegény ember” címmel. Az előadás a történelmi és népi motívumok dramatikus feldolgozását ötvözte zenei és vizuális elemekkel, és méltó, látványos lezárása volt a szakmai programnak, egyben jól szemléltette a dramatizálás és a bábjáték sokrétű alkalmazhatóságát az óvodai nevelésben.

A szervező intézet nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki a P. Frangepán Katalin Gimnázium, valamint a Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola elhivatott munkatársainak az együttműködésért és a szakmai támogatásért.

Gabóda Béla,

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője