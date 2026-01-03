A Rákóczi-főiskola immár egyetemként képviselteti magát az Educatio szakkiállításon

Újra megnyitja kapuit az Educatio Oktatási Szakkiállítás Budapesten, a Hungexpón – közölte Varga-Bajusz Veronika, Magyarország felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára január 3-án.

Az Educatio Oktatási Szakkiállítás Magyarország legnagyobb felsőoktatási rendezvénye, amely évente több tízezer látogatónak biztosít lehetőséget arra, hogy a pályaválasztás előtt állók nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi felsőoktatási kínálatot is megismerjék, és ez alapján dönthessenek jövőjükről.

– Az Educatio nemcsak egy kiállítás, hanem döntési pont, ahol a kérdéseidre válaszokat találsz. Ha most állsz pályaválasztás előtt, a továbbtanuláson gondolkodsz, vagy egyszerűen szeretnéd látni, merre tart a magyar felsőoktatás, ott a helyed! – fogalmazott az államtitkár.

A nagyszabású esemény 2026-ban január 8–10. között valósul meg, amelyen idén is részt vesz – idén először egyetemként – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Az intézmény pavilonjánál az érdeklődők tájékozódhatnak a felvételi eljárás rendszeréről, az egyetem szakkínálatáról, valamint a jelenlegi hallgatók beszámolóin keresztül betekintést nyerhetnek az egyetemisták mindennapjaiba is.

(Nyitókép: Kárpátalja.ma)

Kárpátalja.ma/MTI