Rákóczi-napok: felavatták a Rákóczi Egyetem szimbólumait

Történelmi jelentőségű eseményre került sor Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen a már hagyománnyá vált Rákóczi-napok keretében március 27-én.

Ünnepélyes keretek között avatták fel az intézmény hivatalos szimbólumait: a talárokat, a jogart és az akadémiai láncokat. Ezek az európai egyetemi hagyományokhoz hasonlóan immár a Rákóczi Egyetemen is jelen lesznek, elsősorban a hagyományteremtés és az intézményi identitás erősítésének szándékával.

A rendezvényt kulturális műsorok színesítették. Fellépett Várnagy Andrea zongoraművész, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas előadóművész; Györkené Csákány Marianna; Ferku Szilveszter, a Filológia Tanszék laboránsa, a Kárpátaljai Magyar Líceum szociálpedagógusa; Halász Nikoletta és Halász Bertalan, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói; valamint Ferku Boglárka, Grica Boglárka és Mándy Dávid, a Filológia Tanszék hallgatói.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem szobrának megkoszorúzását követően az egyetemi közösség és a meghívott vendégek az intézmény átriumában gyűltek össze. Az eseményt Kárpátalja történelmi zászlóinak bevonulása nyitotta meg.

Az egyetemi himnusz – a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruckori ének – elhangzását követően Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy egy nemzet jövője a kultúrában és az oktatásban gyökerezik, ezért kiemelt fontosságú a magyar nyelv és identitás megőrzése is. Ennek kapcsán hangsúlyozta:

(A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem) több mint egy egyetem. Hiszen egyszerre van jelen az óvodában, tanítja a fiataloknak a kultúrát, a zenét, a magyar néphagyományokat és népművészetet, és a szakképzés által több mint ötezer fiatalnak ad szakmát a kezébe.

A rendezvény fő mozzanata: a szimbólumok átadása

A beszédet a jelképek ünnepélyes átadása követte. Elsőként a talárokat adta át Hankó Balázs a Rákóczi Egyetem rektorának, Csernicskó Istvánnak és elnökének, Orosz Ildikónak. A rektor és az elnök ezt követően az akadémiai közösség tagjainak – az intézmény három rektorhelyettesének, hét tanszékvezetőjének és a Rektori Hivatal vezetőjének – adta át a talárokat, amelyek az egyetemi közösséghez való tartozást, a tudomány szabadságát és az akadémia méltóságot jelképezik.

A talárt az intézmény vezetői ünnepélyes alkalmakkor viselik, valamint az egyetem képviseletében más akadémiai intézmények rendezvényein is.

A jogar – amelyet a partner felsőoktatási intézmények képviseletében a Nyíregyházi Egyetem rektora, Szabó György adott át Csernicskó István rektornak – az intézményi autonómia, a tudomány szabadsága és a közösség szolgálatának jelképe.

Az akadémiai láncokat, amelyek a szolgálat és a felelősség szimbólumai, az egyetem alapítójának, a Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány kuratóriumi tagjai adták át. Az elnöki láncot Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány kuratóriumi tagja és a Kárpátaljai Magyar Kulturális szövetség alelnöke adta át Orosz Ildikónak, míg a rektori láncot pedig Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány kuratóriumi tagja, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke adta át Csernicskó Istvánnak.

A szimbólumok átadását követően Sass Eszter angol-magyar fordító és tolmács szakos hallgató felolvasta a Rákóczi Egyetem küldetésnyilatkozatát, amelyet az intézmény elnöke és rektora, valamint Hankó Balázs miniszter hitelesített aláírásával.

A küldetésnyilatkozat meghatározza az egyetem céljait és jövőképét. Kiemeli:

Küldetésünk, hogy hozzájáruljunk Kárpátalja fejlődéséhez, erősítsük a régió társadalmi és kulturális sokszínűségét, és szolgáljuk az itt élő közösségek felemelkedését.

Az ünnepélyes eseményt az elnök és a rektor fogadalomtétele pecsételte meg.

Csernicskó István rektor ünnepi beszédében a szimbólumok jelentőségéről és az azokkal járó felelősségről beszélt. Az egyetem múltja és jövője kapcsán kiemelte:

Nevünk kötelez és emlékeztet is bennünket arra, hogy magas a mérce. A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc öröksége nem csupán történelmi emlék, hanem erkölcsi színvonal. A szabadság iránti vágy, a közösség iránti hűség és a jövőbe vetett hit öröksége. Ezért különös jelentősége van annak, hogy ma, születésének 350. évfordulóján nemcsak emlékezünk, hanem építünk is – hagyományt teremtünk.

Orosz Ildikó elnök köszöntőjében a múlt fontosságát, a hagyományok megőrzését és a jövőbe vetett hit közösségformáló erejét hangsúlyozta.

Nekünk itt, szülőföldünkön dolgunk van. Jelképeink emlékeztetnek minket arra, hogy az oktatás nemcsak szakma, hanem elsősorban szolgálat. Szolgálnunk kell nyelvünket, kultúránkat és a következő nemzedéket. Amikor a hallgatók ezentúl ránéznek ezekre a jelképekre, tudniuk kell, hogy egy olyan közösség tagjai, amelynek van múltja, van tartása, és minden nehézség ellenére kell, hogy legyen jövője.

Az esemény a történelmi egyházak áldásával zárult. A kivonulás alatt Holozsai Imre, a Tulipán Tanoda oktatójának tárogatójátéka szólt.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma