Életre keltek a mesék az Asztélyi Elemi Iskolában

Különleges hangulat töltötte meg az Asztélyi Elemi Iskola falait március 25-én: mesemondó versenyt szerveztek.

Az 1–2., 3–4. és 5. osztályos tanulók varázslatos előadásokkal kápráztatták el a közönséget, bizonyítva, hogy a mesemondás művészete ma is él és virágzik.

A rendezvény során a legkisebbektől a legnagyobbakig minden résztvevő szívvel-lélekkel adta elő választott történetét.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Nagy Anna, a Nagybégányi kistérség vezetője, valamint Dublej Marianna, az oktatási osztály vezetője.

A vendégek személyesen köszöntötték a fiatal tehetségeket, és elismerő okleveleket adtak át számukra. A gyerekek jutalmul mesekönyveket és édességeket is kaptak, ami még ünnepibbé és emlékezetesebbé tette a napot.

A szervezők külön köszönetüket fejezték ki a felkészítő pedagógusoknak és a zsűri tagjainak, akik odaadó munkájukkal segítették a tanulókat abban, hogy magabiztosan és örömmel álljanak színpadra.

