A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizedik, jubileumi alkalommal szervezi meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit biológiából, kémiából és földrajzból. A program célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.

A rendezvény három alkalommal valósul meg: 2025. szeptember 12–14., 2025. október 10–12. és 2026. február 6–8. között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, valamint a II. RF KMFNagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.

A hétvégék remek lehetőséget kínálnak a diákoknak, hogy elmélyítsék természettudományi ismereteiket, fejlesszék készségeiket, és új ismereteket szerezzenek biológiából, kémiából és földrajzból. Az esemény nemcsak a versenyekre való felkészítést szolgálja, hanem inspirálja a fiatalokat, hogy szenvedéllyel és elkötelezetten közelítsenek a természettudományokhoz.

A programra azok a tanulók kaptak meghívást, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség versenyein – a Szent-Györgyi Albert Kémiaversenyen (7. osztály), a Margittai Antal Biológiaversenyen (6–7. osztály), valamint a Természetrajz–Földrajz Versenyen (6–7. osztály) – kiemelkedő eredményt értek el, bizonyítva elkötelezettségüket e tudományterületek iránt.

Az elmúlt tíz évben összesen 283 fiatal vett részt a tehetséggondozó programban:

Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból Tanév 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/ 2024 2024/2025 2025/2026 Tanulók létszáma 32 28 48 40 33 30 14 16 20 22 Oktatók létszáma 13 23 23 22 16 19 18 19 16 20 Összesen: 45 51 71 62 49 49 32 35 36 42

Az elmúlt tíz évben a diákok tantárgylátogatási száma a következőképpen alakult:

Tantárgyak látogatottsága a 10 év során Tantárgy 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Biológia 18 11 17 15 13 12 10 7 8 8 Földrajz 0 8 15 14 11 10 3 7 6 7 Kémia 14 9 16 11 9 8 1 2 6 7 Létszám: 32 28 48 40 33 30 14 16 20 22

Az elmúlt tíz évben a résztvevők megoszlása tanintézmények alapján a következőképpen alakult:

S.sz. Intézmény megnevezése 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026 1. Aklihegyi Oktatási-Nevelői Komplexum 2 2 2. Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 1 3. Bátyúi Középiskola 2 1 1 1 4. Benei Gimnázium 1 1 5. Beregrákosi Általános Iskola 1 1 6. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 1 2 2 3 1 3 3 7. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 1 2 1 8. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 1 4 9 1 6 2 1 2 9. Borzsavai Gimnázium 1 10. Csapi 2. sz. Széchenyi István Középiskola 3 1 11. Csongori Gimnázium 1 1 1 12. Dédai Gimnázium 1 13. Fertősalmási Általános Iskola 1 1 1 14. Forgolányi Általános Iskola 1 15. Guti Gimnázium 1 16. Gyulai Gimnázium 3 2 1 17. Izsnyétei Gimnázium 1 18. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 4 5 1 1 4 19. Kaszonyi Arany János Líceum 3 1 20. Kisdobronyi Líceum 4 1 1 21. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 1 22. Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium 1 23. Munkácsi 3.sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 2 9 2 1 1 1 1 24. Munkácsi Szent István Líceum 1 25. Nagyberegi Református Líceum 2 2 1 1 26. Nagydobronyi Líceum 13 10 7 5 3 6 2 2 3 27. Nagydobronyi Református Líceum 2 1 1 6 2 4 2 1 4 1 28. Nagygejőci Gimnázium 1 2 2 3 29. Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény 1 30. Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola 1 31. Palágykomoróci Általános Iskola 2 32. Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium 1 33. Péterfalvi Református Líceum 2 34. Sislóci Líceum 2 35. Somi Gimnázium 1 2 1 1 1 36. Szernyei Általános Iskola 2 1 2 1 1 37. Tiszabökényi Gimnázium 3 2 1 38. Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola 1 4 3 5 1 1 1 2 1 39. Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium 3 40. Vári II.Rákóczi Ferenc Középiskola 1 2 3 1 1 41. Verbőci Középiskola 1 2 1 1 42. Zápszonyi Gimnázium 1 43. Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény 1 2 Összesen: 33 27 47 40 33 30 14 16 20 22

Az előző évekhez hasonlóan a résztvevők névre szóló meghívót kaptak. Idén összesen 22 tanuló (8 biológus, 7 kémikus és 7 földrajzos) jelezte részvételi szándékát az alábbi oktatási intézményekből:

S.sz. Intézmény Létszám 1. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3 2. Csongori Gimnázium 1 3. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 4 4. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 5. Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 1 6. Nagyberegi Református Líceum 1 7. Nagydobronyi Líceum 3 8. Nagydobronyi Református Líceum 1 9. Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium 1 10. Péterfalvi Református Líceum 2 11. Ungvári Dayka Gábor Líceum 1 12. Verbőci Középiskola 1 13. Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény 2 Összesen 22

Az első hétvége során, amely szeptember 12–14. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kerül megrendezésre, a diákok kémia, biológia és földrajz témakörökben mélyíthetik el tudásukat. A szakmai foglalkozásokon többek között az anyagok csoportosításáról, az atom felépítéséről, a Kárpát-medence földrajzi egységeiről, illetve az erdők és rétek élővilágáról tanulhatnak. Szombaton, szakmai terepgyakorlaton vesznek részt a II. RFKMF Nagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázison, vasárnap pedig felmérőkkel zárják a hétvégét. A szakmai munka mellett közösségi programok, filmvetítések és társasjáték is színesítík a rendezvényt.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse, megvalósítója Dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén, valamint több éves tapasztalattal rendelkezik a biológia oktatás területén. Munkáját Molnár Krisztina (II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (a II. RF KMF Földrajz és Turizmus Tanszék) főiskolai tanárok segítik. Az ő közös munkájuk teszi lehetővé, hogy a program magas színvonalú képzést nyújtson a diákok számára, akik így elmélyíthetik tudásukat és felkészülhetnek a versenyek kihívásaira.

A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásával valósul meg.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója