A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizedik, jubileumi alkalommal szervezi meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit  biológiából, kémiából és földrajzból. A program célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.

A rendezvény három alkalommal valósul meg: 2025. szeptember 12–14., 2025. október 10–12. és 2026. február 6–8. között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, valamint a II. RF KMFNagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.

A hétvégék remek lehetőséget kínálnak a diákoknak, hogy elmélyítsék természettudományi ismereteiket, fejlesszék készségeiket, és új ismereteket szerezzenek biológiából, kémiából és földrajzból. Az esemény nemcsak a versenyekre való felkészítést szolgálja, hanem inspirálja a fiatalokat, hogy szenvedéllyel és elkötelezetten közelítsenek a természettudományokhoz.

A programra azok a tanulók kaptak meghívást, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség versenyein – a Szent-Györgyi Albert Kémiaversenyen (7. osztály), a Margittai Antal Biológiaversenyen (6–7. osztály), valamint a Természetrajz–Földrajz Versenyen (6–7. osztály) – kiemelkedő eredményt értek el, bizonyítva elkötelezettségüket e tudományterületek iránt.

Az elmúlt tíz évben összesen 283 fiatal vett részt a tehetséggondozó programban:

  Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból
Tanév2016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/ 20242024/20252025/2026
Tanulók létszáma32284840333014162022
Oktatók létszáma13232322161918191620
Összesen:45517162494932353642

Az elmúlt tíz évben a diákok tantárgylátogatási száma a következőképpen alakult:

  Tantárgyak látogatottsága a 10 év során
Tantárgy2016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/20242024/20252025/2026
Biológia18111715131210788
Földrajz08151411103767
Kémia1491611981267
Létszám:32284840333014162022

Az elmúlt tíz évben a résztvevők megoszlása tanintézmények alapján a következőképpen alakult:

S.sz.Intézmény megnevezése2016/ 20172017/ 20182018/ 20192019/ 20202020/ 20212021/ 20222022/ 20232023/ 20242024/ 20252025/ 2026
1.Aklihegyi Oktatási-Nevelői Komplexum   2 2    
2.Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola   1      
3.Bátyúi Középiskola211 1     
4.Benei Gimnázium1  1      
5.Beregrákosi Általános Iskola  11      
6.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum122  3 133
7.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium   1 2 1  
8.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum14916212  
9.Borzsavai Gimnázium  1       
10.Csapi 2. sz. Széchenyi István Középiskola3 1       
11.Csongori Gimnázium   11    1
12.Dédai Gimnázium   1      
13.Fertősalmási Általános Iskola 111      
14.Forgolányi Általános Iskola    1     
15.Guti Gimnázium        1 
16.Gyulai Gimnázium  321     
17.Izsnyétei Gimnázium        1 
18.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum    45 114
19.Kaszonyi Arany János Líceum   31     
20.Kisdobronyi Líceum41      1 
21.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum1        1
22.Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium     1    
23.Munkácsi 3.sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola2 9211  11
24.Munkácsi Szent István Líceum  1       
25.Nagyberegi Református Líceum    2  21
26.Nagydobronyi Líceum1310753622 3
27.Nagydobronyi Református Líceum2116242141
28.Nagygejőci Gimnázium    1 223 
29.Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény 1        
30.Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola        1 
31.Palágykomoróci Általános Iskola    2     
32. Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium         1
 33.Péterfalvi Református Líceum         2
34.Sislóci Líceum    2     
35.Somi Gimnázium   12 111 
36.Szernyei Általános Iskola212 1 1   
37.Tiszabökényi Gimnázium   3 21   
38.Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola14351 1121
39.Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium  3       
40.Vári II.Rákóczi Ferenc Középiskola 123 1 1  
41.Verbőci Középiskola    1 21 1
42.Zápszonyi Gimnázium     1    
43.Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény      1  2
Összesen:33274740333014162022

Az előző évekhez hasonlóan a résztvevők névre szóló meghívót kaptak. Idén összesen 22 tanuló (8 biológus, 7 kémikus és 7 földrajzos) jelezte részvételi szándékát az alábbi oktatási intézményekből:

S.sz.IntézményLétszám
1.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum3
2.Csongori Gimnázium1
3.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum4
4.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum1
5.Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola1
6.Nagyberegi Református Líceum1
7.Nagydobronyi Líceum3
8.Nagydobronyi Református Líceum1
9.Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium1
10.Péterfalvi Református Líceum2
11.Ungvári Dayka Gábor Líceum1
12.Verbőci Középiskola1
13.Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény2
 Összesen22

Az első hétvége során, amely szeptember 12–14. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kerül megrendezésre, a diákok kémia, biológia és földrajz témakörökben mélyíthetik el tudásukat. A szakmai foglalkozásokon többek között az anyagok csoportosításáról, az atom felépítéséről, a Kárpát-medence földrajzi egységeiről, illetve az erdők és rétek élővilágáról tanulhatnak. Szombaton, szakmai terepgyakorlaton vesznek részt a II. RFKMF Nagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázison, vasárnap pedig felmérőkkel zárják a hétvégét. A szakmai munka mellett közösségi programok, filmvetítések és társasjáték is színesítík a rendezvényt.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse, megvalósítója Dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén, valamint több éves tapasztalattal rendelkezik a biológia oktatás területén. Munkáját Molnár Krisztina (II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (a II. RF KMF Földrajz és Turizmus Tanszék) főiskolai tanárok segítik. Az ő közös munkájuk teszi lehetővé, hogy a program magas színvonalú képzést nyújtson a diákok számára, akik így elmélyíthetik tudásukat és felkészülhetnek a versenyek kihívásaira.

A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásával valósul meg.

 Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója  