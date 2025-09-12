Elkezdődtek a biológia-, kémia- és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizedik, jubileumi alkalommal szervezi meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit biológiából, kémiából és földrajzból. A program célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.
A rendezvény három alkalommal valósul meg: 2025. szeptember 12–14., 2025. október 10–12. és 2026. február 6–8. között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, valamint a II. RF KMFNagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.
A hétvégék remek lehetőséget kínálnak a diákoknak, hogy elmélyítsék természettudományi ismereteiket, fejlesszék készségeiket, és új ismereteket szerezzenek biológiából, kémiából és földrajzból. Az esemény nemcsak a versenyekre való felkészítést szolgálja, hanem inspirálja a fiatalokat, hogy szenvedéllyel és elkötelezetten közelítsenek a természettudományokhoz.
A programra azok a tanulók kaptak meghívást, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség versenyein – a Szent-Györgyi Albert Kémiaversenyen (7. osztály), a Margittai Antal Biológiaversenyen (6–7. osztály), valamint a Természetrajz–Földrajz Versenyen (6–7. osztály) – kiemelkedő eredményt értek el, bizonyítva elkötelezettségüket e tudományterületek iránt.
Az elmúlt tíz évben összesen 283 fiatal vett részt a tehetséggondozó programban:
|Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból
|Tanév
|2016/2017
|2017/2018
|2018/2019
|2019/2020
|2020/2021
|2021/2022
|2022/2023
|2023/ 2024
|2024/2025
|2025/2026
|Tanulók létszáma
|32
|28
|48
|40
|33
|30
|14
|16
|20
|22
|Oktatók létszáma
|13
|23
|23
|22
|16
|19
|18
|19
|16
|20
|Összesen:
|45
|51
|71
|62
|49
|49
|32
|35
|36
|42
Az elmúlt tíz évben a diákok tantárgylátogatási száma a következőképpen alakult:
|Tantárgyak látogatottsága a 10 év során
|Tantárgy
|2016/2017
|2017/2018
|2018/2019
|2019/2020
|2020/2021
|2021/2022
|2022/2023
|2023/2024
|2024/2025
|2025/2026
|Biológia
|18
|11
|17
|15
|13
|12
|10
|7
|8
|8
|Földrajz
|0
|8
|15
|14
|11
|10
|3
|7
|6
|7
|Kémia
|14
|9
|16
|11
|9
|8
|1
|2
|6
|7
|Létszám:
|32
|28
|48
|40
|33
|30
|14
|16
|20
|22
Az elmúlt tíz évben a résztvevők megoszlása tanintézmények alapján a következőképpen alakult:
|S.sz.
|Intézmény megnevezése
|2016/ 2017
|2017/ 2018
|2018/ 2019
|2019/ 2020
|2020/ 2021
|2021/ 2022
|2022/ 2023
|2023/ 2024
|2024/ 2025
|2025/ 2026
|1.
|Aklihegyi Oktatási-Nevelői Komplexum
|2
|2
|2.
|Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola
|1
|3.
|Bátyúi Középiskola
|2
|1
|1
|1
|4.
|Benei Gimnázium
|1
|1
|5.
|Beregrákosi Általános Iskola
|1
|1
|6.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|1
|2
|2
|3
|1
|3
|3
|7.
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|1
|2
|1
|8.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|1
|4
|9
|1
|6
|2
|1
|2
|9.
|Borzsavai Gimnázium
|1
|10.
|Csapi 2. sz. Széchenyi István Középiskola
|3
|1
|11.
|Csongori Gimnázium
|1
|1
|1
|12.
|Dédai Gimnázium
|1
|13.
|Fertősalmási Általános Iskola
|1
|1
|1
|14.
|Forgolányi Általános Iskola
|1
|15.
|Guti Gimnázium
|1
|16.
|Gyulai Gimnázium
|3
|2
|1
|17.
|Izsnyétei Gimnázium
|1
|18.
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|4
|5
|1
|1
|4
|19.
|Kaszonyi Arany János Líceum
|3
|1
|20.
|Kisdobronyi Líceum
|4
|1
|1
|21.
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|1
|1
|22.
|Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium
|1
|23.
|Munkácsi 3.sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|2
|9
|2
|1
|1
|1
|1
|24.
|Munkácsi Szent István Líceum
|1
|25.
|Nagyberegi Református Líceum
|2
|2
|1
|1
|26.
|Nagydobronyi Líceum
|13
|10
|7
|5
|3
|6
|2
|2
|3
|27.
|Nagydobronyi Református Líceum
|2
|1
|1
|6
|2
|4
|2
|1
|4
|1
|28.
|Nagygejőci Gimnázium
|1
|2
|2
|3
|29.
|Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény
|1
|30.
|Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola
|1
|31.
|Palágykomoróci Általános Iskola
|2
|32.
|Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium
|1
|33.
|Péterfalvi Református Líceum
|2
|34.
|Sislóci Líceum
|2
|35.
|Somi Gimnázium
|1
|2
|1
|1
|1
|36.
|Szernyei Általános Iskola
|2
|1
|2
|1
|1
|37.
|Tiszabökényi Gimnázium
|3
|2
|1
|38.
|Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola
|1
|4
|3
|5
|1
|1
|1
|2
|1
|39.
|Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium
|3
|40.
|Vári II.Rákóczi Ferenc Középiskola
|1
|2
|3
|1
|1
|41.
|Verbőci Középiskola
|1
|2
|1
|1
|42.
|Zápszonyi Gimnázium
|1
|43.
|Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény
|1
|2
|Összesen:
|33
|27
|47
|40
|33
|30
|14
|16
|20
|22
Az előző évekhez hasonlóan a résztvevők névre szóló meghívót kaptak. Idén összesen 22 tanuló (8 biológus, 7 kémikus és 7 földrajzos) jelezte részvételi szándékát az alábbi oktatási intézményekből:
|S.sz.
|Intézmény
|Létszám
|1.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|3
|2.
|Csongori Gimnázium
|1
|3.
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|4
|4.
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|1
|5.
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|1
|6.
|Nagyberegi Református Líceum
|1
|7.
|Nagydobronyi Líceum
|3
|8.
|Nagydobronyi Református Líceum
|1
|9.
|Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium
|1
|10.
|Péterfalvi Református Líceum
|2
|11.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|1
|12.
|Verbőci Középiskola
|1
|13.
|Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény
|2
|Összesen
|22
Az első hétvége során, amely szeptember 12–14. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kerül megrendezésre, a diákok kémia, biológia és földrajz témakörökben mélyíthetik el tudásukat. A szakmai foglalkozásokon többek között az anyagok csoportosításáról, az atom felépítéséről, a Kárpát-medence földrajzi egységeiről, illetve az erdők és rétek élővilágáról tanulhatnak. Szombaton, szakmai terepgyakorlaton vesznek részt a II. RFKMF Nagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázison, vasárnap pedig felmérőkkel zárják a hétvégét. A szakmai munka mellett közösségi programok, filmvetítések és társasjáték is színesítík a rendezvényt.
A program ötletgazdája és szakmai felelőse, megvalósítója Dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén, valamint több éves tapasztalattal rendelkezik a biológia oktatás területén. Munkáját Molnár Krisztina (II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (a II. RF KMF Földrajz és Turizmus Tanszék) főiskolai tanárok segítik. Az ő közös munkájuk teszi lehetővé, hogy a program magas színvonalú képzést nyújtson a diákok számára, akik így elmélyíthetik tudásukat és felkészülhetnek a versenyek kihívásaira.
A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásával valósul meg.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója