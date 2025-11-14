Eszköztámogatásban részesült a Rákóczi Egyetem Nagyberegi Tájháza

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (a továbbiakban: Rákóczi Egyetem) fenntartásában működő Nagyberegi Tájház jelentős eszköztámogatásban részesült. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) célzott támogatásának köszönhetően egy nagy teljesítményű, hordozható áramforrás került beszerzésre, amely kritikus fontosságú a tájház folyamatos és zavartalan működésének biztosításához.

A Nagyberegi Tájház már több mint egy évtizede mint élő tájház funkcionál, aktív szerepet vállalva a kárpátaljai magyar kulturális örökség ápolásában. Szakmai minőségét jól tükrözi, hogy az intézmény Kárpátaljáról elsőként nyert felvételt a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségébe (2019), majd 2021-ben elnyerte a rangos Év Tájháza címet.

A szövetség szakmai támogatása a régió megpróbáltatásaival terhelt időszakban vált különösen kézzelfoghatóvá.

– A Nagyberegi Tájház 2019-ben vált szövetségünk tagjává. A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége figyelemmel kíséri az intézmény munkáját, és büszkék vagyunk rájuk – jelentette ki Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke a november 14-én tartott sajtótájékoztatón. Az elnökasszony hozzátette: Amikor nehéz helyzet alakult ki Kárpátalján, és a tájháznak szüksége volt segítségre, nem volt kérdéses, hogy felkaroljuk az ügyet.

A Tájházszövetség adománygyűjtést kezdeményezett, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatott. Ennek eredményeként az intézmény korábban már egy információs pulttal, most pedig a szövetség közbenjárásának köszönhetően a kiemelten fontos hordozható áramforrással gazdagodott.

Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora kifejezte háláját a pénzügyi támogatásért és a Tájházszövetség együttműködéséért. Mint fogalmazott, a támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nagyberegi Tájház rendezvényein részt vevő fiatalok komfortos és biztonságos környezetben tölthessék idejüket.

Orosz Ildikó, az egyetem elnöke szintén köszönetet mondott a Tájházszövetségnek és a Magyar Kormánynak, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű támogatás kulcsfontosságú a kárpátaljai közösségek számára.

A sajtótájékoztatón jelen volt Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja is, aki elismeréssel szólt a tájház munkájáról, amely élteti és továbbadja a nemzeti kulturális örökséget.

A Rákóczi Egyetem, a Nagyberegi Tájház és az azt működtető Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet köszönetét fejezi ki a Magyar Kormány, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé a stratégiai fontosságú áramforrás beszerzésének lehetővé tételéért. Ezek a támogatások megerősítik a kárpátaljai közösségeket abban a küldetésben, hogy sikeresen folytassák kultúramegőrző és oktatási tevékenységüket a megváltozott körülmények között is.

