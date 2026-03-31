Miniszteri különdíjban részesült Csernicskó István

Az Év Egyeteme Díjat 2025-ben hozta létre a Kulturális és Innovációs Minisztérium azzal a céllal, hogy elismerje a felsőoktatás fejlődését aktívan támogató egyetemeket. A díjátadó ünnepséget március 30-án tartották a Gödöllői Királyi Kastélyban. Az ünnepi eseményen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem képviselői is részt vettek.

A jelenlévőket Csányi Sándor, a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte, kiemelve, hogy egy versenyképes és gyorsan fejlődő gazdaság csak akkor épülhet, ha tudásalapú gazdaságba fektetnek.

Ezt követően Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere kiemelte:

„A magyar egyetemi világ az egész nemzet motorja. A magyar egyetemi világ pezsgő, friss és magabíró. Határon átívelően a magyar nemzet ügyét nem csak viseli, hanem jövőbe mutatóan formálja is”.

Varga-Bajusz Veronika, Magyarország felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára beszédében kifejtette, hogy ma este ünnepeljük az egyetemeinket, ünnepeljük a tudást és ünnepeljük mindazt a munkát, hitet és elhivatottságot, amely a magyar felsőoktatást jellemzi.

Az Év Egyeteme Díjat tizenkét kategóriában – családbarát, karitatív, sportegyetem, fenntarthatóság, sikeres felvételi kampány, gyakorlatorientált, hallgatói karrierépítő, hallgatóbarát, innováció, nemzetköziség, lelkiegészség – hirdették meg.

A díjak átadását kulturális blokkok követték. Felléptek többek között a Színház és Filmművészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Miskolci Egyetem hallgatói.

Az eseményen miniszteri különdíjban részesítették Csernicskó Istvánt, a Rákóczi Egyetem rektorát. A díjat Hankó Balázs miniszer adta át, kiemelve, hogy Csernicskó István a fiatalokért, a tanárokért, a családokért, és így a nemzet mentéséért is fáradozik.

A rektor köszönőbeszédében elmondta:

„Nem csak a magam, hanem az egész csapat nevében, sőt az egész kárpátaljai magyar közösség ünnepén köszönjük azt a támogatást, azt a figyelmet, amit kapunk„.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma