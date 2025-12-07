Évértékelő közgyűlést tartott a KMPSZ

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XXXIV. közgyűlésére került sor 2025. december 6-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. A szövetség megalakulása óta minden évben megtartja gyűlését, melynek legfőbb célja az elmúlt év értékelése, a közös célok megfogalmazása, valamint a kárpátaljai magyar pedagógusok közösségének erősítése.

A KMPSZ 2549 taggal rendelkezik a 2025/26-os tanévben. 250 küldöttből a közgyűlésen 206-an jelentek meg, ami azt jelenti, hogy a közgyűlés határozatképes volt.

A rendezvény Demeter Hanna, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézet hallgatójának szavalásával kezdődött. Előadásában Heltay Jenő Szabadság című versét hallhatták a jelenlévők.

A közgyűlést Benedek Imre, az aknaszlatinai Bolyai János Líceum igazgatója nyitotta meg egy 1990-es évekbeli emlékkel, amikor egy testvériskola meghívására Pécsre utaztak, és a buszon érte utol őket a hír, hogy megengedték a főiskolának a megnyítását. Elárulta, hogy ugyanekkora öröm volt számára és sokak számára a főiskola egyetemmé nyilvánítása, melynek emléktábláját ezen a héten leplezték le.

− Ebben a világban, amikor iskolákat fokoznak le, amikor tanintézményeket zárnak be, a mi főiskolánk feljebb lépett. Nemcsak egy településnek, hanem az egész kárpátaljai magyarságnak a jövőjét tudja biztosítani. Ezért örök hálával tartozom a Jóistennek, minden tanárnak, alkalmazottnak, diáknak, szülőnek, aki ide irányítja diákját,

− mondta az igazgató.

A napirendek ismertetése után dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökének részletes beszámolója következett.

Beszédéből megtudhattuk, hogy a 2024/25-ös tanévben is két fordulóban hirdettek tanulmányi versenyeket. Az elsőben 12 iskolaközponban előzetes regisztráció alapján elektronikusan 4339 diák vett részt, a második fordulóban pedig 1963 diák. A költészetnapi szavalóverseny középdöntőit az Ungvári Dajka Gábor Líceum, a Munkácsi Szent István Líceum, a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium, a Tiszaújlaki Középiskola és az Aknaszlatinai Bolyai János Líceum közreműködésével szervezhették.

Az Által mennék én a Tiszán megyei népdaléneklési verseny döntőjébe 40 szólóversenyző, 20 énekegyüttes került be.

A Kazinczy szépkiejtési versenynek már hagyományosan a Nagydobronyi Líceum adott otthont. A középdöntőket régiónként szervezték.

A szorványvidéken oktató pedagógusok konferenciáján 25-en vettek részt és ebben az évben a kompetenciafejlesztés szórványvidéken volt a téma.

Óvodapedagógusok 45-en vettek részt a számukra szervezett Brunszvik Teréz nyomdokain című konferencián.

A művészeti oktatók, pedagógusok konferenciájának 60 résztvevője volt.

2025 nyarán is meghirdették a Határtalanul nyelviskola című programot, melyhez 59 kárpátaljai magyar oktatási intézmény csatlakozott és közel 3300 gyermek részvételével zajlottak a foglalkozások. Hat tematikus tábort szerveztek 250 gyermek részvételével. Az Erzsébet-táborba idén is négy turnusban 722 diák és 78 kísérő juthatott el.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával 91 gyerek és 9 kísérő vett részt az erdélyi székelyvarsági nemzeti park táborában. 197 pedagógus részvételével megtartották a 24. Kölcsey Akadémiát, amelynek fő témái a nyelvi akadálymentesítés, az alternatív pedagógiai módszerek, mint élményalapú oktatás volt. Megvitatták, hogyan formálják a digitális korban az oktatást, továbbá a lelki problémákat a háború tükrében.

A belügyminisztérium köznevelési államtitkárságának támogatásával az iskolák ismét átvehették a magyarországi tankönyvcsomagokat magyar nyelvből és matematikából az 1-8. osztályok számára. Ez azt jelenti, hogy 52 ezer tankönyv került iskolákba 2025. augusztusában.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának jóvoltából kaphattak támogatást, utiköltség hozzájárulást a pedagógusok, a szórványban dolgozók, oktatási-nevelési és étkezési támogatást a magyar tagozaton tanuló gyerekek.

Új épületet kapott a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, óvoda épült Bulcsúban, teljeskörűen felújították a Nevetleni Líceumot, valamint részben a Tiszaújlaki, Nagyszőlősi Líceumokat. Új épületben kezdhette meg munkáját Visken a Kárpátaljai Magyar Líceum legújabb tagintézete.

A Tulipán tanoda képzési helyei is bővültek, így Kisgejőcön, Tiszakeresztúron, Tekeházán, Kajdanón épült új épület.

Nagyberegen kézműves házat vásároltak, Kisgejőcön pedig megnyílt a Cipő emlékház és zenei ifjúsági stúdió valósult meg. Ezeknek a projeknek a megvalósítása lehetetlen lett volna az Anyaország segítsége nélkül, ezért az elnök asszony köszönetet mondott a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, Magyarország Belügyminisztériumának, Kultúrális és Innovációs Minisztériumának, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, a Magyar Ökumenikus Szervezetnek, a Bethlen Gábor Alap Zrt.-nek, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának, illetve beregszászi konzulátusának, az Ökumenikus Segélyszervezet Ukrajnai képviseletének, valamint minden szervezetnek, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a háború ellenére nem omlott össze a magyar nyelvű oktatás Kárpátalján.

Ezt követően elmondta, hogy az egyetem kutatóközpontja egy gyors elemzést végzett a magyar iskolák végzősei Nemzeti Multiteszt eredményeivel kapcsolatban. A grafikonokból látható volt, hogy a magyar diákok viszonylag jó eredményeket értek el a kötelező és választott tantárgyakból. Elmaradnak ugyan a kárpátaljai átlagtól, de nem a magyar gyerekek a leggyengébbek.

Végül az elnök asszony arról tartott beszámolót, hogy mint küzd az elmúlt években a kárpátaljai magyar kisebbség. 2017. óta folyamatosan harcol azért, hogy a kárpátaljai magyarok hátrányos korlátozása megszűnjön. 2023-ban a Verhovna Rádá elfogadta a nemzeti kisebbségekről, közösségekről szóló törvénymódosítást, melynek rendeznie kellene az oktatás, nyelvhasználat, nemzeti kisebbségi lét más területen kialakult jogszűkítéseket. A törvény alapján módosítani kellett volna azon törvényeket, melyek ezzel nincsenek összhangban és még számos törvényerejű rendeletet meg kellett volna hozni ahhoz, hogy visszaállítsák azokat a jogokat, amelyek az elmúlt évtizedben csorbultak. Ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot fogalmaztak meg, melyet a közgyűlés második felében fogadhattak el a jelenlévők.

Dr. Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos is felszólalt a közgyűlésen. A sok nehézség ellenére az összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a Trianon miatti sírás helyett a magyar állam azt választotta, hogy az összetartozásra teszi a hangsúlyt, mindent megtesz azért, hogy lehetőségeihez képest a határon túli magyarok is magyarként élhessék az életüket, biztosítsák nekik a nemzeti identitásuk erősítését és megmaradását. Köszönetet mondott dr. Orosz Ildikónak és a pedagógusoknak is a sok fáradozásért, erőfeszítésért, amit itt Kárpátalján megtesznek a magyarságért.

Ferenc Viktória, az Európai Parlament képviselője örömét fejezte ki afelől, hogy ismét szülőföldjén járhat. Elmonda, hogy noha az elmúlt évek során a nemzetiségünkkel kapcsolatos jogaink csorbultak és a békét is elvették tőlünk, mégis gratulációval kezdi, hiszen a főiskola egyetemmé vált. Továbbá a pedagógusszövetségnek is hálásan megköszönte azt, hogy érdeme által a kárpátaljai magyar közösség a beszámolóban hallott eredményeket elérte.

Maruszinec Marjana, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportügyi Osztályának igazgatója, a Rákóczi-egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének docense megköszönte a meghívást és a lehetőséget, hogy ismét részt vehet a KMPSZ közgyűlésén. Minden jelenlévőnek megköszönte, hogy nem közömbösek a kárpátaljaii oktatási helyzet iránt, valamint nagyra értékelte dr. Orosz Ildikó és a pedagógusok 34 év alatt végzett munkáját, különösen a nehéz háborús évek alatt végzett fáradalmaikat. Ezen kívül háláját fejezte ki azért a segítségért, melyet az ideiglenesen áttelepült gyermekek és családok érdekében tettek.

A következőkben az ellenőrző bizottság beszámolója és a KMPSZ tevékenységének minősítése következett. A 2025-ös évet sikeresen lezárták, hogy a 2026-os évben a karácsonyi és új évi ünnepek után még nagyobb lelkesedéssel folytassák Istentől kapott hívatásukat.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma