Idén is várja a felvételizőket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma. Az intézményben a diákok egy nagyszerű közösség tagjakén tanulhatnak, anyanyelvükön tudnak érettségi bizonyítványt és szakmát igazoló diplomát is szerezni. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által elfogadott 2023-as felvételi eljárásnak megfelelően elkészült az intézmény felvételi szabályzata is. Így rövidesen kezdődik a felvételi időszak a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumában is. A legfontosabb tudnivalókról Knobloch Erzsébetet, a Szakgimnázium Felvételi bizottságának titkárát kérdeztük.

– Milyen szakokra hirdet felvételt idén a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziuma és kik jelentkezhetnek az intézménybe?

– Az előző évekhez hasonlóan öt szakra lehet jelentkezni: óvodapedagógia, szociális munka, alkalmazott matematika, számvitel és adóügy, valamint turizmus szakra. A Szakgimnáziumba a 9. osztályt befejező diákok jelentkezhetnek.

– Mit kell tudni a felvételi vizsgákról? Milyen változások születtek e téren?

– A 2022-ben kialakult helyzet miatt már az előző évi felvételi eljárás is nagyban megváltozott. Korábbi években mindig voltak felvételi vizsgák, azonban idén is Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma figyelembe vette a jelenleg is tartó folyamatokat, s a kihívásokat, amelyekkel a felvételi előtt álló diákok küzdenek és egyszerűsítette a felvételi eljárást. A mi intézményünk esetében ez a motivációs levél megírását jelenti. Tehát ahhoz, hogy a diák jelentkezzen hozzánk és részt vegyen a felvételi versenyben, elegendő a motivációs levél benyújtása ukrán és magyar nyelven.

– Milyen legyen egy jó motivációs levél?

– A motivációs levél célja az, hogy a diák bemutatkozzon, rámutasson azokra a tulajdonságokra, amelyek alapján ő az általa választott szakra való diák, a levél lehetőség arra, hogy az elbíráló bizottság megismerje a jelentkezőt. A Szakgimnázium honlapján megtalálhatók a motivációs levél követelményei és elbírálásának kritériumai, valamint mintalevelek a különböző szakokra.

A motivációs levél három részből áll. Az első részben a bemutatkozás történik. Itt nagyon fontos, hogy pontosságra törekedjünk. A második részben fel kell tüntetni, hogy milyen szakra/szakokra szeretne felvételizni a diák. Ezután következik a kiválasztott szak/szakok indoklása. Majd a versenyeken, vetélkedőkön elért eredmények bemutatása s az érdeklődési kör, szabadidős tevékenységek és a jövőre vonatkozó tervek vázolása. A harmadik rész a lezárás. A figyelem megköszönése, a megírás időpontja, aláírás teljes névvel, telefonszámmal és e-mailcímmel.

Fontos megjegyezni, hogy a honlapra felöltött minta motivációs levél csak útmutatás a felvételizők számára. Ez nem kötelező, hanem csupán tájékoztató jellegű. Bátorítjuk a jelentkezőket, hogy legyen ez a motivációs levél személyes hangvételű, hiszen ez lesz az az eszköz, amelyen keresztül megismerhetjük a felvételizőt. Bátran fejezzék ki gondolataikat, terveiket, érdeklődési körüket.

Abban az esetben, ha a felvételiző több szakra is benyújtaná a jelentkezési kérelmet, minden szakra külön-külön motivációs levelet kell benyújtani.

– Hogyan lehet jelentkezni a Szakgimnáziumba?

– A jelentkezés is kissé változott a korábbi évekhez képest. A felvételizőnek jelentkezéskor egy elektronikus kabinetet kell létrehoznia, amelyet megtehetnek a következő oldalon június 23. és július 13. között. Ehhez egy aktív e-mail címre, a megszerzett végzettséget igazoló bizonyítvány számára, személyi igazolványra (vagy kódszám), elérhetőségekre és színes okmányképre lesz szükség.

Június 30. és július 13. között a felvételiző elektronikus kabinetén keresztül be lehet nyújtani a választott intézményhez a jelentkezési kérelmet a motivációs levéllel együtt (ekkor szükséges a motivációs levél Word formátumban, adathordozón).

Az elektronikus kabinet felülete ukrán nyelven lesz, hiszen ez egy országos rendszer felvételizők számára. Szakgimnáziumunk felvételi központ létrehozásával biztosítja a jelentkezőknek a segítséget. Tehát aki úgy érzi, hogy szeretné igénybe venni a segítségünket, azokat nagy szeretettel várjuk iskolánkban, Beregszász, Oroszlán utca 30. szám alatt 2023. június 23-tól.

– Mit kell tudni a motivációs levelek elbírálásának időpontjairól?

– A jelentkezési időszak július 13-án zárul intézményünkben. Július 14-22. között kerül sor a motivációs levelek elbírálására.

Fontos kiemelni azt is, hogy amennyiben a diák az általa választott összes szakra bejutott, ki kell választania egyet, amelyre szeretne beiratkozni, természetesen ezt a hivatalos kiértesítéskor mindenki számára elmondjuk. A felvételi akkor záródik le, amikor már mindenki beiratkozott, megtette a választását és meglett a végleges névsor.

– Milyen lehetőségeket kínál a diákoknak a Szakgimnázium?

– Érettségi mellett, mindenkit magas szakmai szinten készítünk fel az általuk választott szakmára. Az oktatás teljes mértékben ingyenes, emellett, a diákok havonta ösztöndíjban részesülnek. 2021-ben egy teljesen új épületbe költöztünk, ahol új kollégium, új tantermek, új sportpályák várják a diákokat. Számos szabadidős tevékenységre is lehetőség van a néptánctól kezdve egészen a sportolásig, a különböző versenyektől a kirándulásokig. Lendületes, vidám csapat várja az jelentkezőket.

