Fókuszban a közösség az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem első napján

Közösség, tudomány, kultúra – a V. Kárpátaljai Nyári Egyetem kerekasztal-beszélgetésekkel, borkóstolóval és táncházzal indult el.

Délután ifjúságpolitikai kerekasztal-beszélgetést tartottak, ahol olyan kérdésekre keresték közösen a választ, mint hallható-e a fiatalok hangja a döntéshozás szintjén a Kárpát-medencében; elvándorlás és otthonmaradás nehézségei; a felsőoktatás átértékelődése. A beszélgetésen Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke, Pató Viktória Lilla, a Doktoranduszok Országos Szövetségének nemzetközi ügyekért felelős alelnöke és Menyhárt Barbara, a Hallgatói Önkormányzat Országos Konferencia Külhoni Programjának vezetője osztotta meg gondolatait. A kerekasztal-beszélgetést Bence Norbert, a Momentum Doctorandus alelnöke moderálta.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a fiataloknak aktívan jelen kell lenniük a közösségi életben, hiszen az ők mindennapjait is befolyásolja ez; arra buzdították a fiatalokat, hogy ha arra is kényszerülnek, hogy külföldön kelljen boldogulniuk, mindenképpen térjenek majd haza, illetve a felsőoktatásban rejlő lehetőségek okos felhasználását szorgalmazták. A programon a közönség is feltehette kérdéseit.

A délutáni programok folytatásaként IQool: Áltudomány, plágium, tudománykommunikáció címmel tartottak beszélgetést. A programon Falyuna Nóra nyelvész, tudománykommunikációs szakértő, az ELTE BTK doktorjelöltje, a Kodolányi János Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje, valamint Bárdos Dániel, a BME-GTK Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék tanársegédje beszélt arról, hogy mi a tudomány és az áltudomány közötti különbség, az internetes tudományos forrásokat hogyan kell használni, illetve szó esett a plágium elkerüléséről is. A beszélgetést Kovály Katalin, az ELKH CSFK Földrajztudományi Intézetének fiatal kutatója moderálta.

Az első nap Parászka László vezette borkóstolóval, illetve táncházzal zárult a Kokas Bandával.

Az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemet Tiszapéterfalván augusztus 25–28. között a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a Momentum Doctorandus szervezte a Kárpátaljai Szövetség partnerségével. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Rákóczi Szövetség és a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület támogatásával, továbbá az Újnemzedékkel együttműködve valósult meg.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma