Felkészültek az őszi-téli időszakra a Beregszászi kistérség oktatási intézményei

A Beregszászi Városi Tanács tájékoztatása szerint a kistérség oktatási intézményeiben az október 30-i állapot alapján időben elvégezték mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a stabil működést az őszi-téli időszakban.

A közlemény szerint minden intézmény számára beszerezték a szilárd tüzelőanyagot, valamint megszülettek a szerződések a földgázszállításról a Navdogaztrading Kft.-vel a 2025. november 1. és 2026. március 31. közötti időszakra.

Jelenleg a fűtés az alábbi intézményekben működik:

az óvodák közül 23 a 24-ből (96%),

a középiskolák közül 8 a 24-ből (33%),

a művelődési és iskolán kívüli oktatási intézmények közül 2 a 3-ból (67%).

A tanács közlése szerint minden intézmény fűtési rendszerhez való csatlakoztatása folyamatban van, és a munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül befejezik, hogy a hideg hónapokra teljeskörűen biztosított legyen a megfelelő hőellátás.

Kárpátalja.ma