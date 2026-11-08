Megvalósultak az első foglalkozások a 15 „GENIUS” Tehetségpontban

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2026–2027-es tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programjait, amelyek célja a tehetséges gyermekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.

A Tehetségpontokban 2026. október 17-én összesen 1286 jelentkezővel indult az Alapítvány által szervezett tehetséggondozó foglalkozássorozat Kárpátalja-szerte. A foglalkozások három alkalommal, október 17-én, november 7-én és november 21-én valósulnak meg. Kivételt képeznek ez alól a Beregszászi és a Viski Tehetségpontok, ahol az első foglalkozásra már október 10-én sor került. A Viski Tehetségpontban a második foglalkozást november 14-én tartják.

A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehetnek részt a foglalkozásokon:

TehetségpontTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János LíceumBenedek Imre[email protected]
BátyúiBátyúi LíceumTaranenkó Marianna[email protected]
BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési IntézeteBirtók Ferenc[email protected]
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumHadnagy Krisztina[email protected]
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumHorváth Zoltán[email protected]
KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumMagyar Vita[email protected]
KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonóra[email protected]
KaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angéla[email protected]
MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBakos Erika[email protected]
NagyberegiNagyberegi Református LíceumTar Tímea[email protected]
NagydobronyiNagydobronyi LíceumMolnár Erzsébet[email protected]
PéterfalvaiPéterfalvai Magyar Tannyelvű  Református LíceumPáva Judit[email protected]
UngváriUngvári Dayka Gábor LíceumKulin Judit[email protected]; [email protected]
VáriVári II. Rákóczi Ferenc LíceumDebreceni Ilona[email protected]
ViskiKárpátaljai Magyar LíceumCzébely Ilona[email protected]

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:

S. sz.KorosztályTantárgyi bontásJelentkezők száma korcsoportonkéntJelentkezők száma tantárgyi csoportonként
1.3. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz136136
2.4. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz218218
3.5-6. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)40275
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)114
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)42
Matematika-Informatika-Fizika171
4.7-8. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)34851
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)73
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)120
Matematika-Informatika-Fizika104
5.9-10 osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)18237
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)39
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)76
Matematika-Informatika-Fizika30
Összesen:12861286

Az első és második hétvégén a Tehetségpontokban az alábbi létszámban vettek részt a tanulók:

S.sz.Tehetségpont neve1. hétvége2. hétvége
1.Aknaszlatinai3226
2.Bátyúi9085
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)1213
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)3437
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)3524
6.Karácsfalvai128126
7.Kisgejőci7661
8.Kaszonyi10384
9.Munkácsi8674
10.Nagyberegi5654
11.Nagydobronyi8779
12.Péterfalvai178169
13.Ungvári8984
14.Vári5932
15.Viski62Megvalósul 2026. november 14-én.
 Összesen:1127948

A 2026/2027-es tanévben a tehetséggondozó program megvalósításában összesen 234 oktató tanár vesz részt.

A Tehetségpontokban oktatók száma a 2026/2027-es tanévben
S.sz.Tehetségpont neveOktató tanárok száma
1.Aknaszlatinai11
2.Bátyúi12
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)5
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)6
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)8
6.Karácsfalvai39
7.Kisgejőci19
8.Kaszonyi14
9.Munkácsi18
10.Nagyberegi18
11.Nagydobronyi14
12.Péterfalvai24
13.Ungvári20
14.Vári12
15.Viski14
Összesen:234

A foglalkozásokon résztvevő gyermekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!

Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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