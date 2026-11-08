Megvalósultak az első foglalkozások a 15 „GENIUS” Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2026–2027-es tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programjait, amelyek célja a tehetséges gyermekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
A Tehetségpontokban 2026. október 17-én összesen 1286 jelentkezővel indult az Alapítvány által szervezett tehetséggondozó foglalkozássorozat Kárpátalja-szerte. A foglalkozások három alkalommal, október 17-én, november 7-én és november 21-én valósulnak meg. Kivételt képeznek ez alól a Beregszászi és a Viski Tehetségpontok, ahol az első foglalkozásra már október 10-én sor került. A Viski Tehetségpontban a második foglalkozást november 14-én tartják.
A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehetnek részt a foglalkozásokon:
|Tehetségpont
|Tehetségpont helyszíne
|Koordinátor neve
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Benedek Imre
|[email protected]
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|Taranenkó Marianna
|[email protected]
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Birtók Ferenc
|[email protected]
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Hadnagy Krisztina
|[email protected]
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Horváth Zoltán
|[email protected]
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Magyar Vita
|[email protected]
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|Bogáthy Eleonóra
|[email protected]
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Jánosi Angéla
|[email protected]
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|Bakos Erika
|[email protected]
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|Tar Tímea
|[email protected]
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Molnár Erzsébet
|[email protected]
|Péterfalvai
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|Páva Judit
|[email protected]
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kulin Judit
|[email protected]; [email protected]
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|Debreceni Ilona
|[email protected]
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|Czébely Ilona
|[email protected]
A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:
|S. sz.
|Korosztály
|Tantárgyi bontás
|Jelentkezők száma korcsoportonként
|Jelentkezők száma tantárgyi csoportonként
|1.
|3. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|136
|136
|2.
|4. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|218
|218
|3.
|5-6. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|402
|75
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|114
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|42
|Matematika-Informatika-Fizika
|171
|4.
|7-8. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|348
|51
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|73
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|120
|Matematika-Informatika-Fizika
|104
|5.
|9-10 osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|182
|37
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|39
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|76
|Matematika-Informatika-Fizika
|30
|Összesen:
|1286
|1286
Az első és második hétvégén a Tehetségpontokban az alábbi létszámban vettek részt a tanulók:
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|1. hétvége
|2. hétvége
|1.
|Aknaszlatinai
|32
|26
|2.
|Bátyúi
|90
|85
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|12
|13
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|34
|37
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|35
|24
|6.
|Karácsfalvai
|128
|126
|7.
|Kisgejőci
|76
|61
|8.
|Kaszonyi
|103
|84
|9.
|Munkácsi
|86
|74
|10.
|Nagyberegi
|56
|54
|11.
|Nagydobronyi
|87
|79
|12.
|Péterfalvai
|178
|169
|13.
|Ungvári
|89
|84
|14.
|Vári
|59
|32
|15.
|Viski
|62
|Megvalósul 2026. november 14-én.
|Összesen:
|1127
|948
A 2026/2027-es tanévben a tehetséggondozó program megvalósításában összesen 234 oktató tanár vesz részt.
|A Tehetségpontokban oktatók száma a 2026/2027-es tanévben
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Oktató tanárok száma
|1.
|Aknaszlatinai
|11
|2.
|Bátyúi
|12
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|5
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|6
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|8
|6.
|Karácsfalvai
|39
|7.
|Kisgejőci
|19
|8.
|Kaszonyi
|14
|9.
|Munkácsi
|18
|10.
|Nagyberegi
|18
|11.
|Nagydobronyi
|14
|12.
|Péterfalvai
|24
|13.
|Ungvári
|20
|14.
|Vári
|12
|15.
|Viski
|14
|Összesen:
|234
A foglalkozásokon résztvevő gyermekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Váradi Natália,
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány