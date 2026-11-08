Megvalósultak az első foglalkozások a 15 „GENIUS” Tehetségpontban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2026–2027-es tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programjait, amelyek célja a tehetséges gyermekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.

A Tehetségpontokban 2026. október 17-én összesen 1286 jelentkezővel indult az Alapítvány által szervezett tehetséggondozó foglalkozássorozat Kárpátalja-szerte. A foglalkozások három alkalommal, október 17-én, november 7-én és november 21-én valósulnak meg. Kivételt képeznek ez alól a Beregszászi és a Viski Tehetségpontok, ahol az első foglalkozásra már október 10-én sor került. A Viski Tehetségpontban a második foglalkozást november 14-én tartják.

A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehetnek részt a foglalkozásokon:

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:

S. sz. Korosztály Tantárgyi bontás Jelentkezők száma korcsoportonként Jelentkezők száma tantárgyi csoportonként 1. 3. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 136 136 2. 4. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 218 218 3. 5-6. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 402 75 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 114 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 42 Matematika-Informatika-Fizika 171 4. 7-8. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 348 51 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 73 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 120 Matematika-Informatika-Fizika 104 5. 9-10 osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 182 37 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 39 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 76 Matematika-Informatika-Fizika 30 Összesen: 1286 1286

Az első és második hétvégén a Tehetségpontokban az alábbi létszámban vettek részt a tanulók:

S.sz. Tehetségpont neve 1. hétvége 2. hétvége 1. Aknaszlatinai 32 26 2. Bátyúi 90 85 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 12 13 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 34 37 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 35 24 6. Karácsfalvai 128 126 7. Kisgejőci 76 61 8. Kaszonyi 103 84 9. Munkácsi 86 74 10. Nagyberegi 56 54 11. Nagydobronyi 87 79 12. Péterfalvai 178 169 13. Ungvári 89 84 14. Vári 59 32 15. Viski 62 Megvalósul 2026. november 14-én. Összesen: 1127 948

A 2026/2027-es tanévben a tehetséggondozó program megvalósításában összesen 234 oktató tanár vesz részt.

A Tehetségpontokban oktatók száma a 2026/2027-es tanévben S.sz. Tehetségpont neve Oktató tanárok száma 1. Aknaszlatinai 11 2. Bátyúi 12 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 5 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 6 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 8 6. Karácsfalvai 39 7. Kisgejőci 19 8. Kaszonyi 14 9. Munkácsi 18 10. Nagyberegi 18 11. Nagydobronyi 14 12. Péterfalvai 24 13. Ungvári 20 14. Vári 12 15. Viski 14 Összesen: 234

A foglalkozásokon résztvevő gyermekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!

Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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