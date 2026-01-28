Hamisnak bizonyult a bombariadó a Rákóczi Egyetemen

Ma, január 28-án bombariadót jeleztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem épületeiben. Az egyetem elektronikus levelezési címére 13:00 óra körül érkezett bejelentés, amelyre az intézmény azonnal reagált: az épületeket kiürítették, és az érintettek evakuálását haladéktalanul végrehajtották.

A helyszínre a megfelelő hatóságok siettek, és az épületeket alaposan átvizsgálták. Az ellenőrzés során robbanószerkezetet nem találtak, így a bombariadó hamisnak bizonyult. Az egyetemen ekkor kevesebb hallgató tartózkodott, mivel jelenleg vizsgaidőszak zajlik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Pulzus FM