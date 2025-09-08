Az iskolai rendőrök munkájáról egyeztetett Babják Zoltán

Szeptember 8-án Babják Zoltán, Beregszász polgármestere megbeszélést tartott a város oktatási intézményeiben szolgálatot teljesítő iskolai rendőrökkel. Az egyeztetésen részt vett Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztályának vezetője, valamint Ivan Hlivka, a Beregszászi Rendőrkapitányság Oktatási Biztonsági Szolgálatának vezetője – olvasható a polgármester Facebook-oldalán.

Jelenleg három beregszászi iskolában teljesítenek szolgálatot rendőrtisztek. A Beregszászi F. Potusnyak Líceum biztonságára Jana Іvljeva őrnagy vigyáz, a Tarasz Sevcsenko Líceum iskolai rendőre Bíró Brigitta rendőrszázados, az Opre Roma Gimnázium rendjét pedig Krisztina Horjeva hadnagy biztosítja.

Babják Zoltán polgármester kiemelte:

„Az iskolai rendőrök nem büntető szervként működnek. Segítik a pedagógusokat és a szülőket, megelőző beszélgetéseket folytatnak a diákokkal, a jogsértések megelőzésén dolgoznak, és elősegítik a biztonságos iskolai környezet kialakítását.”

A találkozón döntés született arról, hogy az oktatási intézmények belső szabályzatait összehangolják az iskolai rendőrök munkaköri utasításaival. Elhatározták továbbá, hogy a városháza támogatni fogja biztonsági kamerák felszerelését az iskolaépületek bejáratainál. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a diákok hiányzásainak fokozott ellenőrzésére is szükség van.

Babják Zoltán bízik benne, hogy az oktatók, szülők és a rendőrség együttműködése garantálni fogja, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat az iskolában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Babják Zoltán