Kárpátalja 52 helyszínén zajlanak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025. szeptember – 2026. májusa között magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja 35 településén a Magyarország Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja, hogy erősítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt, és elősegítse a szorosabb társadalmi együttműködést.

A nyelvtanfolyamokra augusztus 12. – szeptember 6. között 1900 fő regisztrált, jelenleg 1885 fő vesz részt a foglalkozásokon.

A képzések szervezetten zajlanak 83 oktató bevonásával, 52 helyszínen, csoportonként 100 órában.

A program keretében összesen 171 csoport működik:

S.sz. Település Csoportszám Nyelv Résztvevők száma 1. Aknaszlatina 2 Magyar 16 2. Alsókerepec 1 Magyar 9 3. Beregrákos 1 Magyar 13 4. Beregszász 11 Magyar 117 30 Ukrán 369 5. Bustyaháza 3 Magyar 32 6. Csap 1 Magyar 7 7. Csepe 2 Magyar 23 8. Fancsika 3 Magyar 47 9. Homok 1 Magyar 13 10. Huszt 2 Magyar 26 11. Királyháza 1 Magyar 11 12. Kisgejőc 1 Magyar 8 4 Ukrán 42 13. Koncháza 1 Magyar 5 14. Kőrösmező 5 Magyar 35 15. Mátyfalva 2 Magyar 5 16. Minaj 2 Magyar 26 17. Munkács 5 Magyar 63 18. Nagybocskó 1 Magyar 5 19. Nagydobrony 9 Ukrán 71 20. Nagyszőlős 15 Magyar 181 7 Ukrán 65 21. Radvánc 2 Magyar 47 22. Rahó 5 Magyar 46 23. Szerednye 2 Magyar 19 24. Szolyva 2 Magyar 21 25. Taracköz 1 Magyar 5 26. Técső 12 Magyar 158 27. Tekeháza 4 Magyar 42 28. Terebesfejérpatak 2 Magyar 14 29. Tiszabökény 3 Ukrán 47 30. Tiszapéterfalva 6 Ukrán 48 31. Tiszaszászfalu 2 Magyar 20 32. Tiszaújhely 1 Magyar 12 33. Tiszaújlak 2 Magyar 9 2 Ukrán 41 34. Ungvár 11 Magyar 107 35. Visk 1 Magyar 25 2 Ukrán 35 171 1885

Az ukrán nyelvtanfolyamon 8 településen, 14 helyszínen, 65 csoportban összesen 712 fővel 26 oktató foglalkozik. S.sz. Település Oktatók száma településenként Helyszín Oktatók száma helyszínenként Oktató neve 1. Beregszász 13 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 9 Csonka Tetyána Libák Natália Margitics Katalin Juricskó Andzselika Molnár Éva Osztrovszkij Sándor Panykó-Lénárt Éva Pavlovics Okszána Pősze Andrea II. RF KME Felsőfokú Szakképzési Intézet 2 Beca Szvetlána Margitics Ágnes Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi részlege 3 Beca Szvetlána Nemes Irén Rádik Irén 2. Kisgejőc 1 Kárpátaljai Magyar Líceum kisgejőci részlege 1 Kiss Valéria 3. Nagydobrony 3 Kárpátaljai Magyar Líceum nagydobronyi részlege 2 Komonyi Tetyána Kovács Viktória Nagydobronyi Református Líceum 1 Molnár-Csatlós Andrea 4. Nagyszőlős 3 Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola 3 Kampó Ildikó Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi részlege Kurta Viktória Vince Beatrix 5. Tiszabökény 1 Tiszabökényi Gimnázium 1 Bábincu Anikó 6. Tiszapéterfalva 1 Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja 1 Kiss Edit 7. Tiszaújlak 3 Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszaújlaki részlege 1 Fenics Marianna Tiszaújlaki 2. sz. Középiskola 3 Konrád Álla Fenics Marianna Kulcsár Márta 8. Visk 1 Kárpátaljai Magyar Líceum viski részlege 1 Roskó Miroszláva Viski Kölcsey Ferenc Líceum 1 26 26

A magyar nyelvtanfolyamon 60 oktató, 32 településen, 42 helyszínen 1173 fő nyelvtudását fejleszti, 106 csoportban.

S.sz. Település Oktatók száma a településen Helyszín Oktató neve 1. Aknaszlatina 2 Aknaszaltinai Bolyai János Líceum Kacsmár Andrea Vajnági Adrienn 2. Alsókerepec 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Alsóerepeci Óvoda Popovics Krisztina 3. Beregrákos 1 Beregrákosi Gimnázium Tar Valéria 4. Beregszász 5 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Csurmán-Puskás Anikó Pápai Ilona Rádik Irén Szabó Vitalina Tanczár Katalin 5. Bustyaháza 1 Bustyaházai Szent Erzsébet Óvoda Takács Mária 6. Csap 1 Csapi Széchenyi István Líceum Béres Katalin 7. Csepe 2 Csepei Tulipán Tanoda Duda Natália Kocsis Szabina 8. Fancsika 1 Fancsikai Tulipán Tanoda Nagy Zita 9. Homok 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Homoki Óvoda Lesko Csilla 10. Huszt 1 Huszti 4. sz. Gimnázium Körtvélyessy-Tehza Margaréta 11. Királyháza 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Királyházi Óvoda Radvánszky Anikó 12. Kisgejőc 1 Kisgejőci görögkatolikus hittanterem Györke Eleonróra 13. Koncháza 1 Koncházai Líceum Palkó Enikő 14. Kőrösmező 4 Kőrösmezői 1. sz. Középiskola Darnyi Szilvia Keszler Mária Kolesznyikova Mária Reparuk Ildikó 15. Mátyfalva 1 Tulipán Tanoda Zán Gizella 16. Minaj 2 P. Frangepán Katalin Gimnázium Minaji Óvoda Ádám Adrienn Lesko Csilla 17. Munkács 2 Munkácsi Szent István Líceum Kozák Andrea Lengyel Alexandra 18. Nagybocskó 1 Nagybocskói Római-katolikus Egyház (plébánia) Orosz Erzsébet 19. Nagyszőlős 8 Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi oktatási helyszíne Kampó Ildikó Kosán Rita Vince Beatrix Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola Illés Gabriella Kádár Andzselika Kravcova Erika Palazsnik Jolán Sztászjuk Marianna 20. Radvánc (Ungvár része) 1 Szent Gellért Római Katólikus Plébánia, Szakkollégium Veresné Dikun Mária 21. Rahó 2 Rahói Magyar Ház Melnyicsuk Veronika Rahói I-III. Fokozatú 1. sz. Álatlános és Középfokú Tanintézmény Cipszeráji Római Katólikus Közösségi Ház Reparuk Ildikó Rahói Római Katolikus Plébánia 22. Szerednye 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Óvoda Mészár Mónika 23. Szolyva 2 Szolyvai Római Katolikus Templom Kozár Marianna Szolyvai 1.sz. Középiskola Popovics Éva 24. Taracköz 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Taracközi

Elemi Iskolája és Óvodája Cerkunik-Kvitka Julianna 25. Técső 9 Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum Csopik-Roskova Natália Fényes Gyöngyi Kristofóri Gyöngyi Perebijnosz Erika Sitka Gabriella Taruszin Diana Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum Bodák Hajnalka Imszticsei Gabriella Kiss Mónika 26. Tekeháza 3 Tekeházаi Tulipán Tanoda Kócsi Oszkár Czébely Éva Evelin Tekeházai Református Parókia Lidka Diána 27. Terebesfejérpatak 2 P. Frangepán Katalin Gimnázium Terebesfejérpataki Iskola-Óvoda Dáncs Mihaela Római Katolikus Plébánia Vadas Mária 28. Tiszaszászfalu 1 Tiszaszászfalui Óvoda Duda Natália 29. Tiszaújhely 1 Tiszaújhelyi Tulipán Tanoda Popovics Erzsébet 30. Tiszaújlak 1 Kárpátaljai Magyar Líceum – Tiszaújlaki részlege Zán Gizella 31. Ungvár 5 Irodaház (Hojda utca) Bem Dzsulietta Görögkatolikus Káritász Lesko Csilla Palkó Enikő Ungvári Református Parókia Dikun Katalin Veresné Dikun Mária 32. Visk 1 Kárpátaljai Magyar Líceum viski oktatási helyszíne Pál Judit 67

Vannak oktatók, akik több helyszínen is tanítanak: Duda Natália (2), Lesko Csilla (3), Palkó Enikő (2), Reparuk Ildikó (2), Veresné Dikun Mária (2), Zán Gizella (2).

Beregszászban, Kisgejőcőn, Nagyszőlősön, Tiszaújlakon és Visken ukrán és magyar nyelvoktatás is zajlik.

Azon a helyszínen, ahol lehetőség van rá, külön csoportban tanulnak a gyermekek és felnőttek:

S.sz. Nyelv Csoport típusa Száma Összesen 1. Ukrán Gyerek 48 102 Magyar 54 2. Ukrán Felnőtt 14 59 Magyar 45 3. Ukrán Vegyes (felnőtt, gyermek) 3 10 Magyar 7 Összesen: 171 171

A gyermekcsoportok aránya kiemelkedően magas, ami a nyelvi akadálymentesítés korai életkorban történő megkezdésének jelentőségét is mutatja. Az 54 gyerek csoportból magyar nyelven 14 óvodás csoport. A magyar nyelv tanfolyamon a legidősebb tanuló 79, a legfiatalabb 6 éves. Az ukrán nyelv tanfolyamon a legidősebb 59, a legfiatalabb 7 éves.

A csoportszintek szerinti bontás alapján a résztvevők döntő többsége kezdő szinten kapcsolódott be a képzésbe, ami alátámasztja a program alapvető célját: a kommunikációs akadályok csökkentését azáltal, hogy széles körben biztosítja az alapnyelvi ismeretek elsajátításának lehetőségét. A haladó szint megléte ugyanakkor arra utal, hogy a képzés nyelvi fejlődési ívet is kínál a résztvevők számára, lehetőséget adva a tovább lépésre és a magasabb kompetenciaszint elérésére:

Csoportszintek szerinti bontás S.sz. Nyelv Csoportszint Száma Összesen 1. Ukrán A1 32 103 Magyar 71 2. Ukrán A2 16 38 Magyar 22 3. Ukrán B1 17 30 Magyar 13 Összesen: 171 171

Mind a gyermek, mind a felnőtt csoportokban A1, A2, B1 szinten van lehetőség a nyelv elsajátítására.

S.sz Nyelv Csoport A1 A2 B1 Összesen 1 Ukrán Gyerek 29 11 8 Magyar 43 8 3 2 Ukrán Felnőtt 0 5 9 Magyar 24 13 8 3 Ukrán Vegyes 3 0 0 Magyar 4 1 2 Összesen 103 38 30 171

A kiemelkedően magas a gyermeklétszám hosszú távon a térség nyelvi kompetenciáinak megerősítését szolgálja.

A program során nagy hangsúlyt kap a funkcionális nyelvhasználat fejlesztése, a szókincs bővítése. A nyelvi akadálymentesítés rendkívül fontos eszköz a társadalmi egyenlőség, a befogadás és az esélyegyenlőség előmozdításában. Azt jelzi, hogy egy társadalom tiszteli tagjait, elismeri különbözőségeiket és figyelembe veszi kommunikációs igényeiket. Fő célja, hogy mindenki – függetlenül nyelvi, kulturális adottságaitól – hozzáférhessen a közérdekű információkhoz a társadalmi élet különböző területein. A nyelvi akadálymentesítés kiemelt jelentőséggel bír Kárpátalján, ahol különböző nemzetiségű és anyanyelvű népcsoportok élnek együtt. Ilyen társadalmi közegben a nyelvi sokszínűség érték, de egyben kihívás is, amely megfelelő kezelést igényel az egyenlőség és a társadalmi együttműködés érdekében. Ha a különböző etnikumok közötti kommunikáció gördülékeny, kevesebb félreértés és feszültség alakul ki, és erősödhet az egymás iránti tisztelet és bizalom.

A képzés során használt 100 órás oktatási segédanyagokat magyar mint idegen nyelv tanfolyamhoz Csurman-Puskás Anikó, dr. Gál Adél, dr. Hnatik Katalin és dr. habil. Váradi Natália, az ukrán nyelvhez dr. Molnár Csatlós Andrea és Panykó-Lénárt Éva készítették el 2025 nyarán. Az anyagok a mindennapi kommunikációhoz szükséges kifejezéseket, szókincset és gyakorlati feladatokat tartalmaznak, biztosítva az oktatás egységes színvonalát és hatékonyságát.

A tanfolyamokat magasan képzett, anyanyelvű és kétnyelvű pedagógusok tartják, akiknek továbbképzése 2025. augusztus 12–13-án zajlott, dr. Pelcz Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központjának magyar nyelvi programvezetője, a MagyarOK kurzuskötetek társszerzője vezetésével.

A tanfolyamok megvalósítását kísérő helyszíni szemlék megerősítették, hogy az oktatási környezet megfelelő. Az oktatók és a résztvevők visszajelzései egyaránt pozitívak: a hallgatók aktívan részt vesznek az órákon, a csoportok jól szervezettek, a módszerészek által készített segédanyagok, feladatlapok, tesztlapok hatékonyan támogatják a mindennapi kommunikáció gyakorlását.

A csoportonként 50 óra megvalósulásának dokumentumellenőrzése, elszámolása december második hetében eredményesen megtörtént.

A képzés célja nem csupán a nyelvi készségek fejlesztése, hanem a társadalmi befogadás és közösségi kohézió erősítése is. A kommunikációs akadályok lebontása elősegíti a kölcsönös megértést és bizalmat, miközben Kárpátalja nyelvi és kulturális sokszínűségét a társadalmi stabilitás és együttműködés erősítésére használja.

Váradi Natália, II.RFKME Felnőttképzési Központ