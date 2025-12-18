Kárpátalja 52 helyszínén zajlanak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok

Kárpátalja.ma Oktatás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025. szeptember – 2026. májusa között magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja 35 településén a Magyarország Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja, hogy erősítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt, és elősegítse a szorosabb társadalmi együttműködést.

A nyelvtanfolyamokra augusztus 12. – szeptember 6. között 1900 fő regisztrált, jelenleg 1885 fő vesz részt a foglalkozásokon.

A képzések szervezetten zajlanak 83 oktató bevonásával, 52 helyszínen, csoportonként 100 órában.

A program keretében összesen 171 csoport működik:

S.sz.TelepülésCsoportszámNyelvRésztvevők száma
1.Aknaszlatina2Magyar16
2.Alsókerepec1Magyar9
3.Beregrákos1Magyar13
4.Beregszász11Magyar117
30Ukrán369
5.Bustyaháza3Magyar32
6.Csap1Magyar7
7.Csepe2Magyar23
8.Fancsika3Magyar47
9.Homok1Magyar13
10.Huszt2Magyar26
11.Királyháza1Magyar11
12.Kisgejőc1Magyar8
4Ukrán42
13.Koncháza1Magyar5
14.Kőrösmező5Magyar35
15.Mátyfalva2Magyar5
16.Minaj2Magyar26
17.Munkács5Magyar63
18.Nagybocskó1Magyar5
19.Nagydobrony9Ukrán71
20.Nagyszőlős15Magyar181
7Ukrán65
21.Radvánc2Magyar47
22.Rahó5Magyar46
23.Szerednye2Magyar19
24.Szolyva2Magyar21
25.Taracköz1Magyar5
26.Técső12Magyar158
27.Tekeháza4Magyar42
28.Terebesfejérpatak2Magyar14
29.Tiszabökény3Ukrán47
30.Tiszapéterfalva6Ukrán48
31.Tiszaszászfalu2Magyar20
32.Tiszaújhely1Magyar12
33.Tiszaújlak2Magyar9
2Ukrán41
34.Ungvár11Magyar107
35.Visk1Magyar25
2Ukrán35
1711885

Az ukrán nyelvtanfolyamon 8 településen, 14 helyszínen, 65 csoportban összesen 712 fővel 26 oktató foglalkozik.
S.sz.TelepülésOktatók száma településenkéntHelyszínOktatók száma helyszínenkéntOktató neve
1.Beregszász13II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem9Csonka Tetyána
Libák Natália
Margitics Katalin
Juricskó Andzselika
Molnár Éva
Osztrovszkij Sándor
Panykó-Lénárt Éva
Pavlovics Okszána
Pősze Andrea
II. RF KME Felsőfokú Szakképzési Intézet2Beca Szvetlána
Margitics Ágnes
Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi részlege3Beca Szvetlána
Nemes Irén
Rádik Irén
2.Kisgejőc1Kárpátaljai Magyar Líceum kisgejőci részlege1Kiss Valéria
3.Nagydobrony3Kárpátaljai Magyar Líceum nagydobronyi részlege2Komonyi Tetyána
Kovács Viktória
Nagydobronyi Református Líceum1Molnár-Csatlós Andrea
4.Nagyszőlős3Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola3Kampó Ildikó
Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi részlegeKurta Viktória
Vince Beatrix
5.Tiszabökény1Tiszabökényi Gimnázium1Bábincu Anikó
6.Tiszapéterfalva1Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja1Kiss Edit
7.Tiszaújlak3Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszaújlaki részlege1Fenics Marianna
Tiszaújlaki 2. sz. Középiskola3Konrád Álla
Fenics Marianna
Kulcsár Márta
8.Visk1Kárpátaljai Magyar Líceum viski részlege1Roskó Miroszláva
Viski Kölcsey Ferenc Líceum1
  26 26 

A magyar nyelvtanfolyamon 60 oktató, 32 településen, 42 helyszínen 1173 fő nyelvtudását fejleszti, 106 csoportban.

S.sz.TelepülésOktatók száma a településenHelyszínOktató neve 
1.Aknaszlatina2Aknaszaltinai Bolyai János LíceumKacsmár Andrea 
Vajnági Adrienn 
2.Alsókerepec1P. Frangepán Katalin Gimnázium Alsóerepeci ÓvodaPopovics Krisztina 
3.Beregrákos1Beregrákosi GimnáziumTar Valéria 
4.Beregszász5II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar EgyetemCsurmán-Puskás Anikó 
Pápai Ilona 
Rádik Irén 
Szabó Vitalina 
Tanczár Katalin 
5.Bustyaháza1Bustyaházai Szent Erzsébet ÓvodaTakács Mária 
6.Csap1Csapi Széchenyi István LíceumBéres Katalin 
7.Csepe2Csepei Tulipán TanodaDuda Natália 
Kocsis Szabina 
8.Fancsika1Fancsikai Tulipán TanodaNagy Zita 
9.Homok1P. Frangepán Katalin Gimnázium Homoki ÓvodaLesko Csilla 
10.Huszt1Huszti 4. sz. GimnáziumKörtvélyessy-Tehza Margaréta 
11.Királyháza1P. Frangepán Katalin Gimnázium Királyházi ÓvodaRadvánszky Anikó 
12.Kisgejőc1Kisgejőci görögkatolikus hittanteremGyörke Eleonróra 
13.Koncháza1Koncházai LíceumPalkó Enikő 
14.Kőrösmező4Kőrösmezői 1. sz. KözépiskolaDarnyi Szilvia 
Keszler Mária 
Kolesznyikova Mária 
Reparuk Ildikó 
15.Mátyfalva1Tulipán TanodaZán Gizella 
16.Minaj2P. Frangepán Katalin Gimnázium Minaji ÓvodaÁdám Adrienn 
Lesko Csilla 
17.Munkács2Munkácsi Szent István LíceumKozák Andrea 
Lengyel Alexandra 
18.Nagybocskó1Nagybocskói Római-katolikus Egyház (plébánia)Orosz Erzsébet 
19.Nagyszőlős8Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi oktatási helyszíneKampó Ildikó 
Kosán Rita 
Vince Beatrix 
Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond KözépiskolaIllés Gabriella 
Kádár Andzselika 
Kravcova Erika 
Palazsnik Jolán 
Sztászjuk Marianna 
20.Radvánc (Ungvár része)1Szent Gellért Római Katólikus Plébánia, SzakkollégiumVeresné Dikun Mária 
21.Rahó2Rahói Magyar HázMelnyicsuk Veronika 
Rahói I-III. Fokozatú 1. sz. Álatlános és Középfokú Tanintézmény 
Cipszeráji Római Katólikus Közösségi HázReparuk Ildikó 
Rahói Római Katolikus Plébánia 
22.Szerednye1P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei ÓvodaMészár Mónika 
23.Szolyva2Szolyvai Római Katolikus TemplomKozár Marianna 
Szolyvai 1.sz. KözépiskolaPopovics Éva 
24.Taracköz1P. Frangepán Katalin Gimnázium Taracközi
Elemi Iskolája és Óvodája		Cerkunik-Kvitka Julianna 
25.Técső9Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű LíceumCsopik-Roskova Natália 
Fényes Gyöngyi 
Kristofóri Gyöngyi 
Perebijnosz Erika 
Sitka Gabriella 
Taruszin Diana 
Técsői Magyar Tannyelvű Református LíceumBodák Hajnalka 
Imszticsei Gabriella 
Kiss Mónika 
26.Tekeháza3Tekeházаi Tulipán TanodaKócsi Oszkár 
Czébely Éva Evelin 
Tekeházai Református ParókiaLidka Diána 
27.Terebesfejérpatak2P. Frangepán Katalin Gimnázium Terebesfejérpataki Iskola-ÓvodaDáncs Mihaela 
Római Katolikus PlébániaVadas Mária 
28.Tiszaszászfalu1Tiszaszászfalui ÓvodaDuda Natália 
29.Tiszaújhely1Tiszaújhelyi Tulipán TanodaPopovics Erzsébet 
30.Tiszaújlak1Kárpátaljai Magyar Líceum – Tiszaújlaki részlegeZán Gizella 
31.Ungvár5Irodaház (Hojda utca)Bem Dzsulietta 
Görögkatolikus KáritászLesko Csilla 
Palkó Enikő 
Ungvári Református ParókiaDikun Katalin 
Veresné Dikun Mária 
32.Visk1Kárpátaljai Magyar Líceum viski oktatási helyszínePál Judit 
          67

Vannak oktatók, akik több helyszínen is tanítanak: Duda Natália (2), Lesko Csilla (3), Palkó Enikő (2), Reparuk Ildikó (2), Veresné Dikun Mária (2), Zán Gizella (2).

Beregszászban, Kisgejőcőn, Nagyszőlősön, Tiszaújlakon és Visken ukrán és magyar nyelvoktatás is zajlik.

Azon a helyszínen, ahol lehetőség van rá, külön csoportban tanulnak a gyermekek és felnőttek:

S.sz.NyelvCsoport típusaSzámaÖsszesen
1.UkránGyerek48102
Magyar54
2.UkránFelnőtt1459
Magyar45
3.UkránVegyes (felnőtt, gyermek)310
Magyar7
Összesen:171171

A gyermekcsoportok aránya kiemelkedően magas, ami a nyelvi akadálymentesítés korai életkorban történő megkezdésének jelentőségét is mutatja. Az 54 gyerek csoportból magyar nyelven 14 óvodás csoport. A magyar nyelv tanfolyamon a legidősebb tanuló 79, a legfiatalabb 6 éves. Az ukrán nyelv tanfolyamon a legidősebb 59, a legfiatalabb 7 éves.

A csoportszintek szerinti bontás alapján a résztvevők döntő többsége kezdő szinten kapcsolódott be a képzésbe, ami alátámasztja a program alapvető célját: a kommunikációs akadályok csökkentését azáltal, hogy széles körben biztosítja az alapnyelvi ismeretek elsajátításának lehetőségét. A haladó szint megléte ugyanakkor arra utal, hogy a képzés nyelvi fejlődési ívet is kínál a résztvevők számára, lehetőséget adva a tovább lépésre és a magasabb kompetenciaszint elérésére:

Csoportszintek szerinti bontás
S.sz.NyelvCsoportszintSzámaÖsszesen
1.UkránA132103
Magyar71
2.UkránA21638
Magyar22
3.UkránB11730
Magyar13
Összesen:171171

Mind a gyermek, mind a felnőtt csoportokban A1, A2, B1 szinten van lehetőség a nyelv elsajátítására.

S.szNyelvCsoportA1A2B1Összesen
1UkránGyerek29118
Magyar4383
2UkránFelnőtt059
Magyar24138
3UkránVegyes300
Magyar412
Összesen1033830171

A kiemelkedően magas a gyermeklétszám hosszú távon a térség nyelvi kompetenciáinak megerősítését szolgálja.

A program során nagy hangsúlyt kap a funkcionális nyelvhasználat fejlesztése, a szókincs bővítése. A nyelvi akadálymentesítés rendkívül fontos eszköz a társadalmi egyenlőség, a befogadás és az esélyegyenlőség előmozdításában. Azt jelzi, hogy egy társadalom tiszteli tagjait, elismeri különbözőségeiket és figyelembe veszi kommunikációs igényeiket. Fő célja, hogy mindenki – függetlenül nyelvi, kulturális adottságaitól – hozzáférhessen a közérdekű információkhoz a társadalmi élet különböző területein. A nyelvi akadálymentesítés kiemelt jelentőséggel bír Kárpátalján, ahol különböző nemzetiségű és anyanyelvű népcsoportok élnek együtt. Ilyen társadalmi közegben a nyelvi sokszínűség érték, de egyben kihívás is, amely megfelelő kezelést igényel az egyenlőség és a társadalmi együttműködés érdekében. Ha a különböző etnikumok közötti kommunikáció gördülékeny, kevesebb félreértés és feszültség alakul ki, és erősödhet az egymás iránti tisztelet és bizalom.

A képzés során használt 100 órás oktatási segédanyagokat magyar mint idegen nyelv tanfolyamhoz Csurman-Puskás Anikó, dr. Gál Adél, dr. Hnatik Katalin és dr. habil. Váradi Natália, az ukrán nyelvhez dr. Molnár Csatlós Andrea és Panykó-Lénárt Éva készítették el 2025 nyarán. Az anyagok a mindennapi kommunikációhoz szükséges kifejezéseket, szókincset és gyakorlati feladatokat tartalmaznak, biztosítva az oktatás egységes színvonalát és hatékonyságát.

A tanfolyamokat magasan képzett, anyanyelvű és kétnyelvű pedagógusok tartják, akiknek továbbképzése 2025. augusztus 12–13-án zajlott, dr. Pelcz Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központjának magyar nyelvi programvezetője, a MagyarOK kurzuskötetek társszerzője vezetésével.

A tanfolyamok megvalósítását kísérő helyszíni szemlék megerősítették, hogy az oktatási környezet megfelelő. Az oktatók és a résztvevők visszajelzései egyaránt pozitívak: a hallgatók aktívan részt vesznek az órákon, a csoportok jól szervezettek, a módszerészek által készített segédanyagok, feladatlapok, tesztlapok hatékonyan támogatják a mindennapi kommunikáció gyakorlását.

A csoportonként 50 óra megvalósulásának dokumentumellenőrzése, elszámolása december második hetében eredményesen megtörtént.

A képzés célja nem csupán a nyelvi készségek fejlesztése, hanem a társadalmi befogadás és közösségi kohézió erősítése is. A kommunikációs akadályok lebontása elősegíti a kölcsönös megértést és bizalmat, miközben Kárpátalja nyelvi és kulturális sokszínűségét a társadalmi stabilitás és együttműködés erősítésére használja.

Váradi Natália, II.RFKME Felnőttképzési Központ