Kárpátaljai csapatok a SzékelyKapuk–ZöldKapuk versenyen

A Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola Kolibri csapata idén is részt vesz a SzékelyKapuk–ZöldKapuk vándorkiállítás-versenyen. A diákokat Sztankovics Anna-Mária készítette fel, akivel a projekt hátteréről, üzenetéről és közösségi jelentőségéről beszélgettünk.

Az iskola számára nem újdonság a megmérettetés: immár negyedik éve kapcsolódnak be a programba. „Mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált nálunk a részvétel” – fogalmazott Sztankovics Anna-Mária. A Kolibri csapat ezúttal a „Környezetbarát háztartás” témát választotta, amelyen keresztül a fenntartható gondolkodás mindennapi, gyakorlati oldalát szeretnék bemutatni.

A felkészítő tanár szerint a legfőbb motivációjuk az volt, hogy közelebb hozzák a környezettudatosság fogalmát az emberekhez. „Szerettük volna eloszlatni azt a tévhitet, hogy a fenntarthatóság bonyolult vagy elérhetetlen. A legtöbb megoldás ott van a szemünk előtt, csak észre kell vennünk őket” – hangsúlyozta. Hozzátette: a környezetváltozás nem a jövő problémája, hanem a jelen valósága, ezért különösen fontos, hogy mindenki megtegye a maga apró lépéseit.

A projekt egy hét tablóból álló vándorkiállítás formájában öltött testet. A diákok foglalkoznak az éghajlatváltozás kérdésével és a fogyasztói társadalom felelősségével, bemutatják az élővilág veszélyeztetettségét, valamint visszanyúlnak őseink tudásához is. Külön tablón jelenik meg a régi, természetes alapanyagokból – vályogból, fából, szalmából – épült házak előnyeinek ismertetése, de gyakorlati tanácsokat is adnak a víz- és energiatakarékosságra, illetve a vegyszermentes háztartás kialakítására. A kiállítás zárásaként az alkalmazkodó építészet jövőképe is helyet kap.

„Azt szeretnénk bebizonyítani, hogy a fenntarthatóság nem lemondás, hanem egy tudatosabb és élhetőbb jövő felé vezető út” – emelte ki a pedagógus.

A felkészülés alapos kutatómunkával indult: adatgyűjtés a klímaváltozásról, régi háztartási praktikák feltérképezése, majd az alkotói folyamat következett. A diákok alcsoportokra oszolva, saját kezűleg készítették el a tablók szövegét és illusztrációit.

Az idei év különlegessége, hogy a Kolibri csapat mentorált egy másik közösséget is: a Tiszabökényi Gimnázium 15 fős „Zöld Szívek” csoportját. „Bár a témánk és az üzeneteink alapvetően megegyeztek, a megvalósítás teljesen egyedi lett. Ahogy a természetben sincs két egyforma levél, úgy a projektjeink is más nézőpontból közelítették meg ugyanazt a célt” – mondta Sztankovics Anna-Mária.

A vándorkiállítás a kárpátaljai magyar közösséget kívánja megszólítani. A bemutatók több helyszínen is megvalósulnak, egyházi közösségekben, iskolákban, líceumokban és gimnáziumokban, valamint olyan intézményekben, mint a Munkácsy Mihály Magyar Ház és a KMKSZ. A cél, hogy minden korosztályhoz eljusson az üzenet – az óvodásoktól a nyugdíjasokig.

A pedagógus elmondta, hogy különösen megható látni az idősebb generáció reakcióit az egyházi közösségekben vagy a magyar házban: nekik a régi környezetbarát ház nem is olyan régi, hiszen sokuknak a gyerekkora ilyen falak között telt.

„Tudjuk, hogy mindezt nemcsak magunkért tesszük, hanem a következő generációkért is. a környezetvédelem valójában apró dolgokból áll, és a legkisebb lépés is számít. Reméljük, hogy a vándorkiállításunk hatására egyre többen ismerik fel: nem kell világmegváltó tettekre készülni, elég, ha a saját háztartásunkban odafigyelünk a részletekre. Szeretnénk, ha ez a szemléletmód állandó részévé válna az iskolai életünknek, és a jövőben is hasonlóan lelkes, tenni akaró diákokkal vihetnénk hírét a kárpátaljai környezettudatosságnak.” – fogalmazott a felkészítő tanár.

A Kolibri és a Zöld Szívek csapata így nem csupán egy versenyen vesz részt, hanem a kárpátaljai közösség jövőjéért is dolgozik.

