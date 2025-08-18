Átlagosan 5–8 ezer hrivnyával emelkedtek a tandíjak a kárpátaljai egyetemeken. Erről a Szuszpilne Uzshorod készített elemzést.

A hírportál megvizsgálta a 2024-es és a 2025-ös felvételi évek tandíjait az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a Munkácsi Állami Egyetemen, az Augusztin Volosin Kárpáti Egyetemen, valamint a Kárpátaljai Művészeti Akadémián. Idén szinte minden egyetemen emelkedtek az árak.

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen a nappali és levelező tagozatos tandíjak a következő népszerű szakokon emelkedtek:

Menedzsment, marketing

Nappali: 34 600 hrivnyáról 42 000 hrivnyára

Levelező: 29 700 hrivnyáról 35 000 hrivnyára

Pszichológia

Nappali: 36 200 hrivnyáról 42 000 hrivnyára

Levelező: 31 400 hrivnyáról 36 000 hrivnyára

Mérnök

Nappali: 36 200 hrivnyáról 44 000 hrivnyára

Levelező: 31 400 hrivnyáról 36 000 hrivnyára

Angol nyelv és irodalom, fordító

Nappali: 37 300 hrivnyáról 42 000 hrivnyára

Levelező: 32 500 hrivnyáról 37 000 hrivnyára

Ukrán nyelv és irodalom

Nappali: 32 700 hrivnyáról 36 600 hrivnyára

Levelező: 27 900 hrivnyáról 32 500 hrivnyára

Ápoló

Nappali: 34 000 hrivnyáról 43 200 hrivnyára

Levelező: 38 800 hrivnya

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

Nappali: 38 600 hrivnyáról 43 200 hrivnyára

Levelező: 33 800 hrivnyáról és 38 800 hrivnyára

A Munkácsi Állami Egyetemen a következőképpen alakulnak a tandíjak a legnépszerűbb szakokon:

Menedzsment. Marketing

Nappali: 32 000 hrivnyáról 39 000 hrivnyára

Levelező: 24 000 hrivnyáról 28 000 hrivnyára

Pszichológia, Közgazdaságtan, Angol nyelv és irodalom

Nappali: 32 000 hrivnyáról 37 000 hrivnyára

Levelező: 24 000 hrivnyáról 28 000 hrivnyára

A legnagyobb tandíjemelkedés a Kárpátaljai Művészeti Akadémia legnépszerűbb szakjainak nappali tagozatán figyelhető meg:

Grafikai tervezés, Belsőépítészeti tervezés

Nappali: 28 000 hrivnyáról 57 000 hrivnyára

Levelező: 26 000 hrivnya

Az Augusztin Volosin Kárpáti Egyetem tandíjai nem változtak tavaly óta: a legnépszerűbb szakok tandíjai 60 ezer hrivnyába kerülnek a nappali és levelező tagozaton egyaránt.

Kárpátalja.ma