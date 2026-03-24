Sikeresen zárultak a Rákóczi Egyetem angol és német nyelvi képzései

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja a 2025/2026-os tanévben is meghirdette angol és német nyelvtanfolyamait, amelyekre 2025. augusztus 13. és szeptember 15. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 82 fő jelezte nyelvtanulási szándékát.

A képzések 2025. október 4. és 2026. február 28. között szombatonként valósultak meg. A tanulni vágyók alap- és középszinten, összesen 80 órában, öt csoportban, öt oktató bevonásával fejleszthették angol és német nyelvtudásukat.

S.sz. Nyelv Jelentkezők nyelvenként Szint Jelentkezők száma szintenként Oktató 1. Angol 67 Alap 29 Mészáros Renáta Tar Tímea Alap (ukrán anyanyelvűeknek) 10 Osztrovszkij Sándor Közép 28 Tóbiás Viktória 2. Német 15 Alap 15 Csatári Edit 82 82

A tanfolyamok végén a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgán adtak számot tudásukról. A sikeres vizsgákat követően 50 fő vehetett át kétnyelvű (ukrán–magyar) tanúsítványt 2026. március 23-án, a Rákóczi-napok keretében tartott ünnepélyes tanúsítványátadón, ahol a képzés elvégzését igazoló okleveleket Orosz Ildikó és Csernicskó István, az egyetem elnöke és rektora adta át.

S.sz. Nyelv Végzett nyelvenként Szint Végzett szintenként Oktató 1. Angol 40 Alap 11 Mészáros Renáta 13 Tar Tímea Alap (ukrán anyanyelvűeknek) 9 Osztrovszkij Sándor Közép 7 Tóbiás Viktória 2. Német 10 Alap 10 Csatári Edit 50 50

A résztvevők visszajelzései alapján a nyelvtanfolyamok nagyban hozzájárultak a nyelvi készségek fejlesztéséhez, és hasznos gyakorlati tudást biztosítottak a mindennapi életben és a munka világában.

A program megvalósulását Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával.

Váradi Natália, programfelelős,

a Rákóczi-egyetem Felnőttképzési Központjának vezetője