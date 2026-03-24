Sikeresen zárultak a Rákóczi Egyetem angol és német nyelvi képzései
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja a 2025/2026-os tanévben is meghirdette angol és német nyelvtanfolyamait, amelyekre 2025. augusztus 13. és szeptember 15. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 82 fő jelezte nyelvtanulási szándékát.
A képzések 2025. október 4. és 2026. február 28. között szombatonként valósultak meg. A tanulni vágyók alap- és középszinten, összesen 80 órában, öt csoportban, öt oktató bevonásával fejleszthették angol és német nyelvtudásukat.
|S.sz.
|Nyelv
|Jelentkezők nyelvenként
|Szint
|Jelentkezők száma szintenként
|Oktató
|1.
|Angol
|67
|Alap
|29
|Mészáros Renáta
|Tar Tímea
|Alap (ukrán anyanyelvűeknek)
|10
|Osztrovszkij Sándor
|Közép
|28
|Tóbiás Viktória
|2.
|Német
|15
|Alap
|15
|Csatári Edit
|82
|82
A tanfolyamok végén a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgán adtak számot tudásukról. A sikeres vizsgákat követően 50 fő vehetett át kétnyelvű (ukrán–magyar) tanúsítványt 2026. március 23-án, a Rákóczi-napok keretében tartott ünnepélyes tanúsítványátadón, ahol a képzés elvégzését igazoló okleveleket Orosz Ildikó és Csernicskó István, az egyetem elnöke és rektora adta át.
|S.sz.
|Nyelv
|Végzett nyelvenként
|Szint
|Végzett szintenként
|Oktató
|1.
|Angol
|40
|Alap
|11
|Mészáros Renáta
|13
|Tar Tímea
|Alap (ukrán anyanyelvűeknek)
|9
|Osztrovszkij Sándor
|Közép
|7
|Tóbiás Viktória
|2.
|Német
|10
|Alap
|10
|Csatári Edit
|50
|50
A résztvevők visszajelzései alapján a nyelvtanfolyamok nagyban hozzájárultak a nyelvi készségek fejlesztéséhez, és hasznos gyakorlati tudást biztosítottak a mindennapi életben és a munka világában.
A program megvalósulását Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával.
Váradi Natália, programfelelős,
a Rákóczi-egyetem Felnőttképzési Központjának vezetője