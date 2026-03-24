Sikeresen zárultak a Rákóczi Egyetem angol és német nyelvi képzései

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja a 2025/2026-os tanévben is meghirdette angol és német nyelvtanfolyamait, amelyekre 2025. augusztus 13. és szeptember 15. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 82 fő jelezte nyelvtanulási szándékát.

A képzések 2025. október 4. és 2026. február 28. között szombatonként valósultak meg. A tanulni vágyók alap- és középszinten, összesen 80 órában, öt csoportban, öt oktató bevonásával fejleszthették angol és német nyelvtudásukat.

S.sz.NyelvJelentkezők nyelvenkéntSzintJelentkezők száma szintenkéntOktató
1.Angol  67Alap  29Mészáros Renáta
Tar Tímea
Alap (ukrán anyanyelvűeknek)10Osztrovszkij Sándor
Közép28Tóbiás Viktória
2.Német15Alap15Csatári Edit
8282

A tanfolyamok végén a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgán adtak számot tudásukról. A sikeres vizsgákat követően 50 fő vehetett át kétnyelvű (ukrán–magyar) tanúsítványt 2026. március 23-án, a Rákóczi-napok keretében tartott ünnepélyes tanúsítványátadón, ahol a képzés elvégzését igazoló okleveleket Orosz Ildikó és Csernicskó István, az egyetem elnöke és rektora adta át.

S.sz.NyelvVégzett nyelvenkéntSzintVégzett szintenkéntOktató
1.Angol40Alap11Mészáros Renáta
13Tar Tímea
Alap (ukrán anyanyelvűeknek)9Osztrovszkij Sándor
Közép7Tóbiás Viktória
2.Német10Alap10Csatári Edit
5050

A résztvevők visszajelzései alapján a nyelvtanfolyamok nagyban hozzájárultak a nyelvi készségek fejlesztéséhez, és hasznos gyakorlati tudást biztosítottak a mindennapi életben és a munka világában.

A program megvalósulását Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával.

Váradi Natália, programfelelős,
a Rákóczi-egyetem Felnőttképzési Központjának vezetője