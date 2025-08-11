Kezdetét vette a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia

Huszonnegyedik alkalommal vette kezdetét a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). Az esemény augusztus 11–14. között zajlik, és rendkívül színes, szakmai és kulturális programokat kínál a résztvevőknek.

Az esemény kezdetén Fehér-Martonffy Sarolt Luca, Magyarország Belügyminisztériuma Köznevelési Államtitkárságának külhoni referense köszöntötte a résztvevőket első beregszászi látogatásán. Hangsúlyozta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára itt lenni, és eredményes tapasztalatcserét és közös gondolkodást kívánt a résztvevő pedagógusoknak.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke nyitóbeszédében elmondta, hogy az esemény programját két fő témakör köré szervezték, amelyek jelentős mértékben érintik a kárpátaljai magyar oktatást. Az egyik ilyen témakör a kárpátaljai magyarok nyelvi jogai, lehetőségei, nyelvi akadálymentesítés, a másik központi téma pedig a digitális világra, annak hatására és alkalmazási lehetőségére fókuszál az oktatásban. A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás helyzete Kárpátalján című nyitóelőadásában rávilágított, hogy a közoktatási törvény milyen változásokat idézett elő a kárpátaljai magyar oktatásban, s felvázolta A magyar nyelvű oktatás európai integrált modellje című projekt működését.

Pöltl Ákos, a Mathias Corvinus Collegium Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője az okostelefonok és a digitális technológia veszélyeit ismertette. Előadásában rávilágított, hogy az utóbbi időben mennyivel növekedett a képernyőhasználat és a közösségi média használata a fiatalok körében, s ismertette ennek lehetséges hatásait. A szakértő szakirodalmat ajánlott a pedagógusok számára. A nap további részében a nyelvi akadálymentesítésről hallhattak a résztvevők a közéletben Csernicskó István, a II. RF KMF rektorának és Hires-Lászó Kornélia, a Hodinka Anta Nyelvészeti Kutatóközpont vezetőjének tolmácsolásában. Az estét filmvetítés zárta.

A második nap fókuszában a tehetséggondozás, a digitális tanulási módszerek, a múzeum- és a művészeti pedagógia áll. Az előadások mellett gyakorlati foglalkozások és bemutatók is színesítik a programot. A harmadik napon a háborús helyzetben élő gyermekek pszichoszociális állapotát, valamint a nemzetiségi együttműködési lehetőségeket tárgyalják. Bemutatásra kerülnek a KOMP – Kompetencia – Oktatás – Mérleg – Perspektíva: A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás strukturális és minőségi változásai az orosz–ukrán háború körülményei között és Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban című projektek eddigi eredményei. Délután pedagógiai asszisztensek munkájáról és inkluzív oktatási gyakorlatokról szóló előadások következnek, estére pedig újabb filmvetítést terveznek. A zárónapon a mesterséges intelligencia oktatásban való alkalmazásáról, a digitális lábnyomról és a modern médiahasználatról tartanak előadásokat. A rendezvény az oklevelek ünnepélyes átadásával zárul augusztus 14-én.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézettel kötött szerződése értelmében a nyári akadémián teljesített 30 óra beszámít a pedagógusok számára 5 évente kötelező 150 órás továbbképzésébe.

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma