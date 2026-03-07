Kihelyezett képzést indít a Rákóczi Egyetem Vásárosnaményban

Hivatalosan is aláírták március 7-én Vásárosnaményban azt az együttműködési szerződést, amely lehetőséget biztosít a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem számára kihelyezett képzés elindítására.

Ezzel az egyetem az ukrajnai felsőoktatási intézmények közül elsőként nyit külföldön fiókintézményt.

A Rákóczi Egyetem vásárosnaményi képzési helyszínének kialakítása a Eötvös-kúria épületében valósul meg. A történelmi jelentőségű épület méltó otthont biztosít az egyetem határon átívelő oktatási és tehetséggondozó tevékenységének.

Az új képzési helyszín célja, hogy az egyetem fiataljai számára helyben is elérhetővé tegye a minőségi magyar nyelvű oktatást, valamint szakmai és közösségi programoknak is teret adjon.

Az együttműködési okiratot Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke, Csernicskó István, az egyetem rektora és Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere látta el kézjegyével.

Az eseményről hamarosan részletes beszámolóval jelentkezünk.

