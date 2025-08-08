KMNE – Angol nyelv tábor Munkácson

Július 28-án immár negyedik alkalommal vette kezdetét angol nyelvi táborunk, melynek idén is a Munkácsi Mihály Magyar Ház adott otthont – ezért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki.

Ez alkalommal 20 lelkes gyermek vett részt a programban, 9 és 15 éves kor között. Jó volt látni, hogy sokan visszatérő táborozóink, évről évre örömmel csatlakoznak hozzánk.

A résztvevőket tudásszint szerint három csoportba osztották az Alfa nyelvkurzus tapasztalt tanárai, kezdőtől egészen haladó szintig. Délelőttönként intenzív nyelvi foglalkozások zajlottak, ám nem a hagyományos iskolai keretekben: interaktív feladatokkal, közös játékokkal, szerepjátékokkal és kommunikációs gyakorlatokkal bátorítottuk a gyerekeket a megszólalásra.

A szünetekben önkénteseink vették át a stafétát, akik az udvaron vidám játékokkal és énekkel mozgatták meg a csapatot. Délutánonként pedig igazi élménykavalkád várta a táborozókat: süthető gyurmával díszített kanalakat készítettek, kulcstartófigurákat gyöngyökkel díszítettek, Just Dance táncversenyben mutathatták meg tehetségüket, és stafétajátékokon mérhették össze ügyességüket.

A zárónapon rendhagyó programmal kedveskedtünk a gyerekeknek: betekintést nyerhettek a munkácsi városháza üléstermébe, ahol a polgármester és képviselők havi gyűléseit tartják. Itt számos érdekes dolgot tudtak meg a városháza múltjáról és működéséről.

Azok a gyerekek, akik ezen a héten velünk tartottak, tartalmas élményekkel, új barátságokkal és megszilárdult angoltudással gazdagodtak – mindezt jó hangulatban, Munkács szívében.

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával!

Kosztyu Julianna

táborvezető