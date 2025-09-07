Közös Kárpátaljai tanévnyitó Munkácson

Ünnepi, ökumenikus Istentisztelettel egybekötött központi tanévnyitót tartott szeptember 6-án a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a munkácsi római katolikus Szent Márton Székesegyházban. Az ünnepélyes tanévnyitón a vidék szinte mindegyik magyar oktatási intézménye képviseltette magát.

Az eseményen részt vett többek közt Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, Ferenc Viktória, a Fidesz kárpátaljai származású európai parlamenti képviselője, valamint Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke.

Maruzsa Zoltán szerint az iskola a család, a közösség, az egyház mellett az identitás egyik legjelentősebb formálója. Mint fogalmazott:

„Az iskola az identitás egyik legjelentősebb formálója, a magyar tanítási nyelvű iskola pedig magyar szemmel, magyar hagyományok alapján oktat és nevel.”

Ferenc Viktória, a Fidesz kárpátaljai származású európai parlamenti képviselője köszöntőjében kiemelte: a kárpátaljai magyaroknak a tanévnyitó jóval több egyszerű ünnepnél, az egy hitvallás, bizonyságtétel arról, hogy közösségünk élni akar, hogy az anyanyelvünkhöz és az identitásunkhoz, a kultúránkhoz hűségesen ragaszkodunk.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke kiemelte: a gyakori országos légiriadók ellenére az elmúlt tanév is jelenléti oktatási formában zajlott le, ami jelentős eredmény. A folyamatos magyarországi támogatásnak köszönhetően a pedagógusszövetség minden tervezett programját megvalósította: a tantárgyi vetélkedőket, a pedagógusok szakmai továbbképzését, a Határtalanul programot.

Emlékeztetett arra is, hogy 110 óvoda és 10 bázisiskola felújítása is megtörtént az elmúlt években. Orosz Ildikó bejelentette, hogy „bár sokan már leírták a kárpátaljai magyar közösség életképességét”, idén 983 elsős kezdte meg tanulmányait a kárpátaljai magyar iskolákban, ami csaknem megegyezik az egy évvel korábbi számmal.

A rendezvény kiemelt vendégei a TV21 Ungvár stábjával is megosztották gondolataikat:

Kárpátalja.ma

Forrás: MTI/TV21 Ungvár

Nyitókép forrása: Ferenc Viktória Facebook-oldala/Makó András