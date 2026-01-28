Köszönetnyilvánítás a sárosoroszi és nagydobronyi magyar oktatási intézmények vihar okozta károk helyreállításáért

A tavaly nyáron súlyos károkat okozó vihar következményeinek elhárításához járult hozzá Magyarország, így több kárpátaljai oktatási intézményben javításokat végeztek el.

Magyarország Kormánya, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 2025-ben valósult meg a Sárosoroszi Gimnázium, a Nagydobronyi Líceum, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Nagydobronyi Alintézménye és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Nagydobronyi Erdei Iskolája és Kutatóbázisa viharkárok utáni helyreállítását célzó program. A program keretösszege 10 500 000 Ft volt, célja pedig a természeti károk következtében megrongálódott oktatási épületek helyreállítása, valamint a biztonságos és hosszú távú működés feltételeinek biztosítása.

A beruházások során megvalósult a tetőszerkezetek javítása, a szerkezeti elemek megerősítése, a tetőfedés és az ereszcsatorna helyreállítása, továbbá a villamos hálózat helyreállítása és a beázások megszüntetése, ezáltal biztosítva az érintett intézmények biztonságos és fenntartható működését.

A program hozzájárul a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények megőrzéséhez, a közösségi terek megerősítéséhez, valamint a szülőföldön való megmaradás és a helyben boldogulás feltételeinek hosszú távú biztosításához.

A Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány és a program során támogatott intézmények ezúton fejezik ki köszönetét Magyarország Kormányának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a nyújtott támogatásért, továbbá a kivitelezőknek és az érintett intézmények munkatársainak, akik elkötelezett munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a sárosoroszi és nagydobronyi oktatási intézmények korszerűen, biztonságosan működhessenek.