Kramatorszki líceum nyílt Perecsenyben

Közös iskolaudvaron közös tanévnyitót tartott a 68. Zászlóalj Hősei Perecsenyi Líceum és az Első Kramatorszki Líceum. Erről számolt be Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás elnöke.

A kormányzó Vadim Filaskinnal, a Donyecki Területi Állami Közigazgatás vezetőjével közösen vett részt az eseményen. A kramatorszki tanintézmény a gyakori orosz támadások miatt idén tette át székhelyét a donyecki területről vidékünkre. Közel 350 tanulója között egyaránt vannak a keleti régióból menekült és kárpátaljai gyerekek.

A tanév első csengőjét a kramatorszki és perecsenyi tanintézmények igazgatói szimbolikus módon együtt szólaltatták meg. Miroszlav Bileckij szerint ez a gesztus Ukrajna egységén túl arról is szól, hogy összefogással, egymás támogatásával biztosítható minden felnövekvő generáció oktatása méltó körülmények között.

Kiemelte Kárpátalja fogadókészségét és vendégszeretetét, amit a háború első napjaitól kezdve tanúsított a keleti régiókból érkező menekültekkel szemben. Ennek újabb ékes példája, hogy régiónkban ez a különleges projekt megvalósulhatott.

Kárpátalja.ma

Forrás: Miroszlav Bileckij Facebook-oldala