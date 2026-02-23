Lezárultak a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégék

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett, 10. alkalommal megvalósuló biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék 3. alkalma 2026. február 6–7. között zajlott. A program a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

A program harmadik napján, vasárnap a gyakori áramkimaradások miatt a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó foglalkozások elmaradtak. A tehetséggondozó munka folyamatosságának biztosítása érdekében a szervezők gondoskodtak a pótlásról: a kiesett órákat 2026. február 20-án tartották meg a Rákóczi-egyetem bázisán, így a résztvevők nemcsak maradéktalanul megkapták a tervezett képzési anyagot, hanem egy plusz konzultációs lehetőséggel is gazdagodtak, amely tovább erősítette felkészülésüket.

A foglalkozásokon ezen a napon döntő dolgozatokat, szintfelmérőket is megírtak a résztvevők, amely kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen a versenyfelkészítő program egyik mérföldkövét jelenti: a tanulók ezzel mérhették fel tudásukat, rendszerezhették az elsajátított ismereteket, valamint visszajelzést kaptak arról, milyen szinten állnak az országos megmérettetések előtt.

A program célja a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyre, a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaversenyre és a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Versenyre való eredményes felkészítés.

Az elmúlt tíz évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

  Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból
Tanév2016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/ 20242024/20252025/2026
Tanulók létszáma32284840333014162021
Oktatók létszáma13232322161918191624
Összesen:45517162494932353645

A 12 tehetséggel a negyedik alkalom folyamán 4 szakképzett pedagógus foglalkozott:

Résztvevők száma hétvégenként
Szak1. hétvége 2025. szeptember 12-14.2. hétvége 2025. október 10-12.3. hétvége 2026. február 6-7.4. alkalom 2026. február 20.
BiológiaTanár Tanuló Tanár Tanuló Tanár TanulóTanárTanuló
58675615
Kémia37576212
Földrajz37375625
Összesen112114201614412

A fiatalok 13 különböző intézményből érkeztek a hétvégék folyamán. A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum biológia és földrajz, a Nagydobronyi Líceum pedig biológia és kémia tantárgyakból képviseltette magát, egyaránt két szegmensben:

Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék részvevőinek száma
SzakIntézmény1 hétvége  2 hétvége  3 hétvége4. alkalom
BiológiaKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum3333
Nagyberegi Református Líceum1010
Nagydobronyi Líceum2200
Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény2122
KémiaBeregszászi Kossuth Lajos Líceum3300
Csongori Gimnázium1100
Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola1111
Nagydobronyi Líceum1100
Ungvári Dayka Gábor Líceum1111
FöldrajzKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum0100
Kisgejőci Egry Ferenc Líceum1111
Nagydobronyi Református Líceum1111
Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium1111
Péterfalvi Református Líceum2221
 Verbőci Középiskola1111
 Összesen21201412

A pótló alkalmon tantárgyanként az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

  • Kémiából a tanulók összefoglaló dolgozatot írtak az addig elsajátított ismeretekből.
  • Földrajzból felmérőt írtak a tanult anyagból.
  • Biológiából döntő jellegű felmérő dolgozatra került sor, amelyet eredményhirdetés követett.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvége programfelelőse Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik.

Váradi Natália
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója