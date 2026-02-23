Lezárultak a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett, 10. alkalommal megvalósuló biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék 3. alkalma 2026. február 6–7. között zajlott. A program a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

A program harmadik napján, vasárnap a gyakori áramkimaradások miatt a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó foglalkozások elmaradtak. A tehetséggondozó munka folyamatosságának biztosítása érdekében a szervezők gondoskodtak a pótlásról: a kiesett órákat 2026. február 20-án tartották meg a Rákóczi-egyetem bázisán, így a résztvevők nemcsak maradéktalanul megkapták a tervezett képzési anyagot, hanem egy plusz konzultációs lehetőséggel is gazdagodtak, amely tovább erősítette felkészülésüket.

A foglalkozásokon ezen a napon döntő dolgozatokat, szintfelmérőket is megírtak a résztvevők, amely kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen a versenyfelkészítő program egyik mérföldkövét jelenti: a tanulók ezzel mérhették fel tudásukat, rendszerezhették az elsajátított ismereteket, valamint visszajelzést kaptak arról, milyen szinten állnak az országos megmérettetések előtt.

A program célja a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyre, a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaversenyre és a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Versenyre való eredményes felkészítés.

Az elmúlt tíz évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból Tanév 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/ 2024 2024/2025 2025/2026 Tanulók létszáma 32 28 48 40 33 30 14 16 20 21 Oktatók létszáma 13 23 23 22 16 19 18 19 16 24 Összesen: 45 51 71 62 49 49 32 35 36 45

A 12 tehetséggel a negyedik alkalom folyamán 4 szakképzett pedagógus foglalkozott:

Résztvevők száma hétvégenként Szak 1. hétvége 2025. szeptember 12-14. 2. hétvége 2025. október 10-12. 3. hétvége 2026. február 6-7. 4. alkalom 2026. február 20. Biológia Tanár Tanuló Tanár Tanuló Tanár Tanuló Tanár Tanuló 5 8 6 7 5 6 1 5 Kémia 3 7 5 7 6 2 1 2 Földrajz 3 7 3 7 5 6 2 5 Összesen 11 21 14 20 16 14 4 12

A fiatalok 13 különböző intézményből érkeztek a hétvégék folyamán. A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum biológia és földrajz, a Nagydobronyi Líceum pedig biológia és kémia tantárgyakból képviseltette magát, egyaránt két szegmensben:

Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék részvevőinek száma Szak Intézmény 1 hétvége 2 hétvége 3 hétvége 4. alkalom Biológia Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 3 3 3 3 Nagyberegi Református Líceum 1 0 1 0 Nagydobronyi Líceum 2 2 0 0 Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény 2 1 2 2 Kémia Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3 3 0 0 Csongori Gimnázium 1 1 0 0 Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 1 1 1 1 Nagydobronyi Líceum 1 1 0 0 Ungvári Dayka Gábor Líceum 1 1 1 1 Földrajz Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 0 1 0 0 Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 1 1 1 Nagydobronyi Református Líceum 1 1 1 1 Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium 1 1 1 1 Péterfalvi Református Líceum 2 2 2 1 Verbőci Középiskola 1 1 1 1 Összesen 21 20 14 12

A pótló alkalmon tantárgyanként az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

Kémiából a tanulók összefoglaló dolgozatot írtak az addig elsajátított ismeretekből.

Földrajzból felmérőt írtak a tanult anyagból.

Biológiából döntő jellegű felmérő dolgozatra került sor, amelyet eredményhirdetés követett.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvége programfelelőse Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik.

Váradi Natália

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója