Lezárultak a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégék
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett, 10. alkalommal megvalósuló biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék 3. alkalma 2026. február 6–7. között zajlott. A program a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.
A program harmadik napján, vasárnap a gyakori áramkimaradások miatt a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó foglalkozások elmaradtak. A tehetséggondozó munka folyamatosságának biztosítása érdekében a szervezők gondoskodtak a pótlásról: a kiesett órákat 2026. február 20-án tartották meg a Rákóczi-egyetem bázisán, így a résztvevők nemcsak maradéktalanul megkapták a tervezett képzési anyagot, hanem egy plusz konzultációs lehetőséggel is gazdagodtak, amely tovább erősítette felkészülésüket.
A foglalkozásokon ezen a napon döntő dolgozatokat, szintfelmérőket is megírtak a résztvevők, amely kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen a versenyfelkészítő program egyik mérföldkövét jelenti: a tanulók ezzel mérhették fel tudásukat, rendszerezhették az elsajátított ismereteket, valamint visszajelzést kaptak arról, milyen szinten állnak az országos megmérettetések előtt.
A program célja a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyre, a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaversenyre és a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Versenyre való eredményes felkészítés.
Az elmúlt tíz évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:
|Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból
|Tanév
|2016/2017
|2017/2018
|2018/2019
|2019/2020
|2020/2021
|2021/2022
|2022/2023
|2023/ 2024
|2024/2025
|2025/2026
|Tanulók létszáma
|32
|28
|48
|40
|33
|30
|14
|16
|20
|21
|Oktatók létszáma
|13
|23
|23
|22
|16
|19
|18
|19
|16
|24
|Összesen:
|45
|51
|71
|62
|49
|49
|32
|35
|36
|45
A 12 tehetséggel a negyedik alkalom folyamán 4 szakképzett pedagógus foglalkozott:
|Résztvevők száma hétvégenként
|Szak
|1. hétvége 2025. szeptember 12-14.
|2. hétvége 2025. október 10-12.
|3. hétvége 2026. február 6-7.
|4. alkalom 2026. február 20.
|Biológia
|Tanár
|Tanuló
|Tanár
|Tanuló
|Tanár
|Tanuló
|Tanár
|Tanuló
|5
|8
|6
|7
|5
|6
|1
|5
|Kémia
|3
|7
|5
|7
|6
|2
|1
|2
|Földrajz
|3
|7
|3
|7
|5
|6
|2
|5
|Összesen
|11
|21
|14
|20
|16
|14
|4
|12
A fiatalok 13 különböző intézményből érkeztek a hétvégék folyamán. A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum biológia és földrajz, a Nagydobronyi Líceum pedig biológia és kémia tantárgyakból képviseltette magát, egyaránt két szegmensben:
|Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék részvevőinek száma
|Szak
|Intézmény
|1 hétvége
|2 hétvége
|3 hétvége
|4. alkalom
|Biológia
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|3
|3
|3
|3
|Nagyberegi Református Líceum
|1
|0
|1
|0
|Nagydobronyi Líceum
|2
|2
|0
|0
|Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény
|2
|1
|2
|2
|Kémia
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|3
|3
|0
|0
|Csongori Gimnázium
|1
|1
|0
|0
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|1
|1
|1
|1
|Nagydobronyi Líceum
|1
|1
|0
|0
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|1
|1
|1
|1
|Földrajz
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|0
|1
|0
|0
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|1
|1
|1
|1
|Nagydobronyi Református Líceum
|1
|1
|1
|1
|Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium
|1
|1
|1
|1
|Péterfalvi Református Líceum
|2
|2
|2
|1
|Verbőci Középiskola
|1
|1
|1
|1
|Összesen
|21
|20
|14
|12
A pótló alkalmon tantárgyanként az alábbi témák kerültek feldolgozásra:
- Kémiából a tanulók összefoglaló dolgozatot írtak az addig elsajátított ismeretekből.
- Földrajzból felmérőt írtak a tanult anyagból.
- Biológiából döntő jellegű felmérő dolgozatra került sor, amelyet eredményhirdetés követett.
A versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvége programfelelőse Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik.
Váradi Natália
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója