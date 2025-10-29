A Nagydobronyi Szakképzési Központ két diákja a Magyarok Kenyere ösztöndíjasai között

Az Országházban tartották a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíjprogram ünnepélyes díjátadóját október 28-án, ahol a Kárpát-medence fiatal agrárszakemberei között Darcsi Máté és Huszár Csaba is elismerésben részesült.

Mindketten az Egán Ede Kárpátaljai Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központja és az ÉASzC Baross László Technikum Szakképző Iskola és Kollégium közös mezőgazdasági gépésztechnikus képzésének hallgatói. A diákokat az eseményre Balogh János oktató kísérte el.

A program célja, hogy a fiatal agrártehetségek a hagyományok és az innováció ötvözésével váljanak a jövő meghatározó szakembereivé. Az idei évben 37 díjazott vehetett át ösztöndíjat az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a Magyarok Kenyere program támogatásával.

A díjakat Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és a MAGOSZ elnöke, Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, valamint Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója adták át.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke kiemelte:

„Fontos, hogy a fiatalok érezzék: közösségben dolgoznak, amely számít rájuk és támogatja őket. A jövőt csak tudással és összefogással lehet építeni.”

Papp Zsolt György hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságban zajló technológiai forradalom új lehetőségeket kínál. Mint mondta, „a 21. századi agráriumban a tudás, az innováció és a kitartás adja a siker kulcsát.”

Herczegh András, az AVHGA ügyvezetője pedig elmondta:

„Az ösztöndíjprogram a közösség, az együttműködés és az előrelépés szimbóluma.”

Gratulálunk!

Kárpátalja.ma