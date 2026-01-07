A Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Főosztály tájékoztatása szerint a kedvezőtlen időjárási körülmények és a tanulók biztonságos iskolabuszos szállításának biztosítása érdekében meghosszabbították a téli szünetet a Beregszászi kistérségben.

A módosítás értelmében az oktatási intézményekben a tanítás január 19-én folytatódik, holott eredetileg január 8-án, csütörtökön kezdődött volna meg.

A döntés célja, hogy a diákok és a pedagógusok számára is biztonságos legyen a közlekedés, különösen a havas és jeges útszakaszokon. A kistérség iskoláiban a téli szünet január 18-ig tart.

A Pulzus FM nyomán.

