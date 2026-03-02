Megkezdődött az első osztályba történő beiratkozás Ungváron

Március 2-től elindult a jelentkezés az első osztályokba a 2026–2027-es tanévre a megyeszékhelyen. A felvételi eljárás részleteit az tette közzé, meghatározva a jelentkezés határidejét és menetét.

A szülők 2026. május 29-ig nyújthatják be a szükséges dokumentumokat a közösség oktatási intézményeibe. A beiratkozás a következő tanév előkészítésének kiemelten fontos szakasza, amely során figyelembe kell venni a területi hovatartozást és a szükséges iratok listáját.

A hatályos jogszabályok értelmében bizonyos gyermekcsoportok elsőbbséget élveznek a felvétel során annak érdekében, hogy biztosított legyen a lakóhelyhez közeli oktatáshoz való hozzáférés.

Elsőbbségi jog illeti meg:

azokat a gyermekeket, akik hivatalosan az adott iskola felvételi körzetében élnek;

azokat, akiknek testvére már az adott intézmény tanulója;

az adott oktatási intézmény alkalmazottainak gyermekeit.

A szülőknek javasolt előzetesen megismerkedniük az iskolákhoz tartozó utcák és körzetek hivatalos jegyzékével.

A gyermek egyik szülőjének vagy törvényes képviselőjének személyesen kell felkeresnie az intézményt, és be kell mutatnia személyazonosító okmányát. A benyújtandó dokumentumok a következők:

kitöltött jelentkezési lap (az intézményben biztosítják);

a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata az eredeti bemutatásával;

orvosi igazolás (086/о számú formanyomtatvány, eredeti vagy másolat);

a lakóhelyet igazoló dokumentum (útlevél, lakcímnyilvántartási kivonat, belső menekülti igazolvány vagy bérleti szerződés).

A szülők kérésére csatolható továbbá a gyermek fejlődéséről készült komplex pszichológiai-pedagógiai értékelés szakvéleménye is.

Amennyiben a család több iskolát is mérlegel, a jogszabály lehetővé teszi, hogy a szülők párhuzamosan több intézménybe is benyújtsák a jelentkezést a szabad férőhelyekre. A beadott kérelmek száma nincs korlátozva, ami növeli az esélyt a kívánt iskola kiválasztására.

A gördülékeny ügyintézés érdekében ajánlott előre beszerezni a szükséges digitális kivonatokat és lakcímigazolásokat, így elkerülhetők a sorban állások és a felesleges adminisztratív késedelmek.

