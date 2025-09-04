Új igazgató a Nagyberegi Középiskola élén

Új igazgatót neveztek ki a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola élére. A tisztséget Kovács-Kiss Mónika tölti be szeptember 1-jétől. Az igazgatónő szerkesztőségünknek nyilatkozva a tanévkezdésről, a pedagógushelyzetről és a jövőbeni tervekről számolt be.

– Hogyan indult a 2025/2026-os tanév a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskolában?

– A tanévkezdés minden iskola életében egy fontos pillanat tele tervekkel, célokkal, elhatározásokkal. Számomra ez a tanév különösen fontos, hiszen ettől az évtől kezdve én tölthetem be az iskola igazgatói tisztségét. Tény, hogy a háború miatt egyre nehezebb, de bízom benne, hogy aki a mi iskolánkat választotta, az nem bánja meg.

– Hány tanulóval kezdték meg a 2025/2026-os tanévet?

– Jelenleg 377 tanulónk van, de még nem zártuk le a jelentkezést. Előfordul, hogy egyes szülők az utolsó pillanatban hozzák meg a döntést, és ekkor íratják be gyermeküket.

– Új igazgatóként milyen érzésekkel áll a tanévkezdés kihívásai elé?

– Tudom, milyen nagy hagyományokkal, értékekkel és közösségi erővel rendelkezik a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola. Olyan intézmény, amely nemcsak tudást ad, hanem közösséget teremt, példát mutat, gyökereket ad és szárnyakat is. Új vezetőként elsődleges célom, hogy ezeket az értékeket ne csak megőrizzük, hanem tovább is építsük – együtt, közösen. Egyszerre érzek izgalmat, felelősséget és motivációt. Tudom, hogy nem lesz minden nap könnyű, de hiszek abban, hogy a közösség erejével sok mindent elérhetünk. Szeretném megtalálni az egyensúlyt a hagyományok és az újítások között. Nyitott vagyok a párbeszédre, az együttműködésre, és minden erőmmel azon leszek, hogy támogassam a diákokat, kollégákat és szülőket egyaránt.

– Vannak-e új pedagógusok, programok vagy változások az idei tanévben?

– Pedagógusaink kitartóak, amiért köszönet és hála, hogy ebben a nehéz helyzetben is sokszor erejüket felélve teljesítik feladataikat. Az óraszámok alakulása miatt új kollégák is csatlakoztak intézményünkhöz, például tornatanárok. Ugyanakkor még szükségünk van angol és történelem szakos pedagógusokra is. Próbálunk helytállni, követjük az előírásokat, amit a minisztérium ajánl.

– Tervek a jövőre nézve?

– Számomra fontos, hogy diák, tanár, szülő egyaránt érezze, hogy része egy támogató, nyitott és fejlődésre törekvő közösségnek. Szeretném, ha az iskolánk nemcsak a tanulmányi eredményeiről lenne ismert, hanem arról is, hogy odafigyelünk egymásra, segítjük a tehetségeket, és felkészítjük a fiatalokat a való élet kihívásaira. Hiszem azt, hogy egy iskola nem önmagában él, hanem a közösség részeként. Szeretném, hogy az iskola nyitottabb legyen a külvilág felé: kapcsolatokat építsünk más intézményekkel, civil szervezetekkel, és aktívan részt vegyünk a térség kulturális életében is.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma