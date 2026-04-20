Közösségi megbeszélés az oktatás átszervezéséről Nagyberegen

Fontos változások előtt állhat a Nagyberegi kistérség oktatási rendszere: az állam az iskolák átszervezését tervezi, amelynek részeként egy úgynevezett „akadémiai líceum” létrehozása is napirendre kerül. A tervek szerint az új intézményben a 10–12. osztályos tanulók folytatnák tanulmányaikat, emellett bevezetnék a szaktantárgyak szerinti oktatást is.

A kezdeményezés célja, hogy a diákok korszerűbb, versenyképesebb tudást szerezhessenek helyben, ezáltal javuljanak továbbtanulási és elhelyezkedési esélyeik. A kistérség vezetősége hangsúlyozza: kiemelten fontos számukra a lakosság véleménye, ezért közösségi megbeszélést szerveznek a témában.

Az eseményre 2026. május 22-én kerül sor. A találkozó kijevi idő szerint 15.00 órakor (helyi idő szerint 14.00 órakor) kezdődik, helyszíne a Dobrai Péter Líceum díszterme (a volt középiskola épülete).

A szervezők minden érintettet várnak, különösen a szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat és az érdeklődő lakosokat, akiknek fontos a gyermekek jövője. A megbeszélés lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők kifejtsék véleményüket, javaslataikat, illetve kérdéseket tegyenek fel az átalakítással kapcsolatban.

Azok, akik személyesen nem tudnak részt venni, írásban is eljuttathatják észrevételeiket az Oktatási és Kulturális Osztályhoz, vagy elküldhetik kérdéseiket az osvita.bereg@gmail.com e-mail-címre.

A kezdeményezés hosszú távon meghatározhatja a térség oktatásának jövőjét, ezért a szervezők széles körű társadalmi párbeszédet sürgetnek.

