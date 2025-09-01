A Nagydobronyi Líceumban is megszólalt az első csengő

Az új tanévet köszöntötték a Nagydobronyi Líceum diákjai és tanárai.

Az ünnepség a himnuszok éneklésével kezdődött, majd Balog János igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket és az egybegyűlteket. A tanévnyitón jelen volt Nagy Ferenc polgármester, Kántor József, a Nagydobronyi Kistérség Oktatási Osztályának vezetője, Bak Éva járási képviselő, Katkó Andrea, a Nagydobronyi Gyermekotthon igazgatónője, Ráti Éva, az UMDSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke és mások.

Katona-Mironova Berta igazgatónő az elmúlt tanév eseményeiről, az elért eredményekről, az előttük álló tanév kihívásairól beszélt. Beszédében arra kérte a tanulókat, hogy legyenek szorgalmasak, magabiztosak, elszántak, mert ez az igazi siker záloga.

Az első osztályosok verseket adtak elő, a 11. osztály nevében pedig Bálint Fanni köszöntötte az egybegyűlteket. Galba Anna, a Nagydobronyi Református Gyülekezet segédlelkésze Isten gazdag áldását kérte az új tanévre.

Az első csengő szavára a 11. osztályos tanulók bevezették a kis elsősöket a tantermeikbe.

Forrás: a Nagydobronyi Líceum Facebook-oldala