Harmincéves a Nagydobronyi Református Líceum

Harmincadik évfordulóját ünnepelte a Nagydobronyi Református Líceum. Az intézmény háromnapos rendezvénysorozattal emlékezett meg fennállásáról, amelyen az alapítók, egykori tanárok és diákok is részt vettek.

Az ünnepségsorozat első napján jelen volt dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke, aki közreműködött a líceum megalapításában. Az alapítók közül D. Szabó Dániel és Horkay László nyugalmazott püspök idézték fel az iskola létrejöttének körülményeit.

Az első tanárok és nevelők közül Badó Margit, Páll Lászlóné Gál Irén, Szabó Márta és dr. Molnár József személyesen osztották meg emlékeiket. Dóka Erzsébet és Dóka Miklós online kapcsolódtak, míg Kalydy Miklós üzenetben köszöntötte az ünneplőket. Az esemény végén megemlékeztek az elhunyt pedagógusokról is.

A második napon az egykori diákok, akik ma lelkipásztorként szolgálnak, idézték fel líceumi éveiket. Orosz Tímea, Bernát Tamás és Dénes Elemér személyesen, Hete Ádám, Stefanec Bianka és Park Eszter online formában vettek részt a beszélgetésben.

A harmadik napon azok a volt tanulók kaptak szót, akik különböző területeken, a társadalom szolgálatában tevékenykednek. Kállai Imre, Hanzsa Eugénia, Szántó Noémi és Demes Sándor online csatlakoztak, míg Sipos József és Viktória, Ferkó Emília és Balog István személyesen voltak jelen.

A jubileumi rendezvénysorozat zárásaként a szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik az elmúlt három évtizedben részt vettek a Nagydobronyi Református Líceum életében és munkájában.

