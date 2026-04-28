Nemzetközi tudományos konferencia a beregi nyelvjárások kutatásáról

Nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszéke 200 éves a beregi nyelvjárások első leírása címmel. Az eseményre a Perényi Kultúrkúriában került sor április 28-án.

A konferencia megnyitóján Beregszászi Anikó, a filológia tanszék tanszékvezetője köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta a beregi nyelvjárások kutatásának jelentőségét, különösen a kétszáz évvel ezelőtti első tudományos leírás jubileuma kapcsán.

A köszöntőt követően a program Beregszászi Nagy Pál kopjafájának megkoszorúzásával folytatódott, tisztelegve a nyelvjáráskutatás egyik korai alakja előtt.

A szakmai előadások során hazai és nemzetközi kutatók mutatták be legújabb eredményeiket, igazodva a konferencia meghirdetett témájához. A rendezvény interdiszciplináris jellege miatt nyelvészeti, néprajzi és irodalomtudományi előadásokra is sor került. Az első szekcióban Tóth Péter Beregszászi Nagy Pál pályáját és kéziratát ismertette, Vančo Ildikó a szlovákiai magyar nyelvváltozat sajátosságairól beszélt, míg Kozmács István az Ómagyar Mária-siralom értelmezési kérdéseit elemezte. Gál Adél előadása a temetési énektárak szöveganyagára, kutathatóságára és gyakorlati alkalmazására fókuszált.

A kávészünetet követően a második szekcióban többek között a néphiedelmek, a népi hagyományok és a nyelvi jelenségek kerültek a középpontba. Kész Margit a boszorkányalak 21. századi megjelenéseit vizsgálta, Kész Réka a viaszos hímesek hagyományát mutatta be, Gazdag Vilmos pedig a magyar szókészlet regionális sajátosságairól tartott előadást. A továbbiakban Kész Barnabás a kárpátaljai néprajzi értékek kutatástörténetét ismertette, Csordás László pedig Kárpátalja kulturális szerepét elemezte az irodalomtörténeti narratívákban.

A rendezvény hozzászólásokkal és szakmai eszmecserével zárult, majd a résztvevők közös ebéden folytatták az informális diskurzust.

A konferencia hozzájárult a beregi nyelvjárások kutatásának elmélyítéséhez, valamint lehetőséget biztosított a szakemberek közötti nemzetközi párbeszéd erősítésére.

A rendezvényt a Rákóczi-egyetem, valamint a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács támogatta.

