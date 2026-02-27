NMT 2026: a kötelező tantárgyak feladatszáma és témakörei

Az alábbiakban bemutatjuk a feladatok témakörök szerinti hozzávetőleges megoszlását, amelyek a Nemzeti Multidiszciplináris Teszten (NMT) szerepelnek. Az információ segíti a jelentkezőket abban, hogy jobban eligazodjanak a teszt felépítésében, valamint hatékonyabban megtervezzék a felkészülést az egyes tantárgyakból. Már egy hét múlva indul az NMT-re való regisztráció.

Ukrán nyelv:

  • 10 – Mondattan. Írásjelek használata
  • 7 – Alaktan (morfológia)
  • 5 – Helyesírás
  • 4 – Lexikológia. Frazeológia
  • 1 – Hangtan. Írásrendszer
  • 1 – Szóalakítás. Szóképzés
  • 1 – Stilisztika
  • 1 – Kiejtés

Matematika:

  • 5 – Számok és kifejezések
  • 4 – Egyenletek és egyenlőtlenségek
  • 4 – Függvények
  • 4 – Síkgeometria
  • 3 – Térgeometria
  • 2 – A kombinatorika elemei, a valószínűség-számítás alapjai és a statisztika elemei

Ukrajna történelme:

  • 8 – 1914–1945
  • 7 – 1945 – a XXI. század eleje
  • 5 – A XVIII. század vége – a XX. század eleje
  • 5 – A XVI. század második fele – a XVIII. század
  • 5 – Az őskortól a XVI. század első feléig

