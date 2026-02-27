NMT 2026: a kötelező tantárgyak feladatszáma és témakörei

Az alábbiakban bemutatjuk a feladatok témakörök szerinti hozzávetőleges megoszlását, amelyek a Nemzeti Multidiszciplináris Teszten (NMT) szerepelnek. Az információ segíti a jelentkezőket abban, hogy jobban eligazodjanak a teszt felépítésében, valamint hatékonyabban megtervezzék a felkészülést az egyes tantárgyakból. Már egy hét múlva indul az NMT-re való regisztráció.

Ukrán nyelv:

10 – Mondattan. Írásjelek használata

7 – Alaktan (morfológia)

5 – Helyesírás

4 – Lexikológia. Frazeológia

1 – Hangtan. Írásrendszer

1 – Szóalakítás. Szóképzés

1 – Stilisztika

1 – Kiejtés

Matematika:

5 – Számok és kifejezések

4 – Egyenletek és egyenlőtlenségek

4 – Függvények

4 – Síkgeometria

3 – Térgeometria

2 – A kombinatorika elemei, a valószínűség-számítás alapjai és a statisztika elemei

Ukrajna történelme:

8 – 1914–1945

7 – 1945 – a XXI. század eleje

5 – A XVIII. század vége – a XX. század eleje

5 – A XVI. század második fele – a XVIII. század

5 – Az őskortól a XVI. század első feléig

