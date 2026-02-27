NMT 2026: a kötelező tantárgyak feladatszáma és témakörei
Az alábbiakban bemutatjuk a feladatok témakörök szerinti hozzávetőleges megoszlását, amelyek a Nemzeti Multidiszciplináris Teszten (NMT) szerepelnek. Az információ segíti a jelentkezőket abban, hogy jobban eligazodjanak a teszt felépítésében, valamint hatékonyabban megtervezzék a felkészülést az egyes tantárgyakból. Már egy hét múlva indul az NMT-re való regisztráció.
Ukrán nyelv:
- 10 – Mondattan. Írásjelek használata
- 7 – Alaktan (morfológia)
- 5 – Helyesírás
- 4 – Lexikológia. Frazeológia
- 1 – Hangtan. Írásrendszer
- 1 – Szóalakítás. Szóképzés
- 1 – Stilisztika
- 1 – Kiejtés
Matematika:
- 5 – Számok és kifejezések
- 4 – Egyenletek és egyenlőtlenségek
- 4 – Függvények
- 4 – Síkgeometria
- 3 – Térgeometria
- 2 – A kombinatorika elemei, a valószínűség-számítás alapjai és a statisztika elemei
Ukrajna történelme:
- 8 – 1914–1945
- 7 – 1945 – a XXI. század eleje
- 5 – A XVIII. század vége – a XX. század eleje
- 5 – A XVI. század második fele – a XVIII. század
- 5 – Az őskortól a XVI. század első feléig
Forrás: kme.org.ua