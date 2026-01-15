NMT–2026: időpontok és legfontosabb tudnivalók

Pallay Katalin Oktatás

Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 1701. számú rendelete meghatározza a 2026-os nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) lebonyolításának rendjét és időpontjait. A dokumentumot 2026. január 8-án hivatalosan is nyilvántartásba vették Ukrajna Igazságügyi Minisztériumában, így az a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás alapjául szolgál.

Az NMT időpontjai 2026-ban

A nemzeti multidiszciplináris tesztet (NMT) 2026-ban is digitális formában szervezik meg. Az érettségizők számára a minisztérium az alábbi vizsgaidőszakokat határozták meg:

Fő vizsgaidőszak: 2026. május 20. – június 25.

Kiegészítő vizsgaidőszak: 2026. július 17. – július 24.

Ezekben az időszakokban vizsgáznak azok a felvételizők is, akik felsőfokú szakképzésre (fahovij molodsij bakalavr), alapképzésre (BA/BSc), valamint orvosi, gyógyszerészeti és állatorvosi szakokra jelentkeznek.

A tesztvizsga a korábbi évekhez hasonlóan négy tantárgyból áll, amelyek közül három kötelező: ukrán nyelv, matematika, Ukrajna történelme.

A negyedik tantárgyat a jelentkező szabadon választhatja ki az alábbi tárgyak közül: ukrán irodalom, idegen nyelvek (angol/német/francia/spanyol), biológia, földrajz, fizika vagy kémia.

Az NMT-t egyetlen napon, két szakaszban bonyolítják le. Az első, 120 perces vizsgarészben az ukrán nyelv és a matematika feladatait kell megoldaniuk a jelentkezőknek. Ezt legfeljebb 20 perces szünet követi, majd a második, szintén 120 perces szakaszban Ukrajna történelméből és a választott tantárgyból adnak számot tudásukról.

Matematikából, Ukrajna történelméből, biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából a feladatok több nyelven is elérhetők lesznek. A tesztfeladatokról magyar, lengyel, román és krími tatár nyelveken készül fordítás. Ennek köszönhetően a kárpátaljai magyar érettségizők magyar nyelven is megírhatják az NMT-t. Ennek feltétele, hogy a tanuló középfokú tanulmányait azon a nyelven végezte, amelyiken vizsgázni szeretne. A vizsga nyelvét a jelentkező a regisztráció során választhatja ki. Az ukrán nyelv, valamint az idegen nyelv tesztvizsgák esetében fordításra nincs lehetőség.

2026-ban az NMT értékelési kritériumai nem változnak: a pontszámítás és az értékelés rendje az előző évek gyakorlatát követi.

Fontos tudnivaló a korábbi években érettségizők számára, hogy 2026-ban nem csupán a 2026-os, hanem a 2023-as, 2024-es és 2025-ös nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) eredményeivel is jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe.

Egyéb felvételi vizsgák 2026-ban

A 1701-es rendelet a további felvételi vizsgák időpontjait is rögzíti:

  • Egységes felvételi vizsga (ЄВІ) és egységes szakmai felvételi vizsga (ЄФВВ) mesterképzésre:
    • fő időszak: 2026. június 26. – július 14.
    • kiegészítő időszak: 2026. augusztus 3. – augusztus 21.
  • Doktori (PhD) és doktori művészeti képzések felvételi vizsgái:
    • fő időszak: 2026. július 14. – július 29.
    • kiegészítő időszak: 2026. augusztus 24. – augusztus 28.
  • Speciálisan szervezett egységes felvételi vizsga (ЄВІ) időszak mesterképzésre és doktori képzésre:
  • 2026. szeptember 11–13.

A 2026-os egységes szakmai felvételi vizsga (ЄФВВ) keretében az alábbi tárgyak választhatók:

  1. Bioetika
  2. Közgazdaságtan és nemzetközi közgazdaságtan
  3. Információs technológiák
  4. Művészettörténet
  5. Nyelvtudomány
  6. Számvitel és pénzügy
  7. Pedagógia és pszichológia
  8. Politológia és nemzetközi kapcsolatok
  9. Jog és nemzetközi jog
  10. Pszichológia és szociológia
  11. Menedzsment és adminisztráció

Kárpátalja.ma