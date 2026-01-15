NMT–2026: időpontok és legfontosabb tudnivalók
Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 1701. számú rendelete meghatározza a 2026-os nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) lebonyolításának rendjét és időpontjait. A dokumentumot 2026. január 8-án hivatalosan is nyilvántartásba vették Ukrajna Igazságügyi Minisztériumában, így az a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás alapjául szolgál.
Az NMT időpontjai 2026-ban
A nemzeti multidiszciplináris tesztet (NMT) 2026-ban is digitális formában szervezik meg. Az érettségizők számára a minisztérium az alábbi vizsgaidőszakokat határozták meg:
Fő vizsgaidőszak: 2026. május 20. – június 25.
Kiegészítő vizsgaidőszak: 2026. július 17. – július 24.
Ezekben az időszakokban vizsgáznak azok a felvételizők is, akik felsőfokú szakképzésre (fahovij molodsij bakalavr), alapképzésre (BA/BSc), valamint orvosi, gyógyszerészeti és állatorvosi szakokra jelentkeznek.
A tesztvizsga a korábbi évekhez hasonlóan négy tantárgyból áll, amelyek közül három kötelező: ukrán nyelv, matematika, Ukrajna történelme.
A negyedik tantárgyat a jelentkező szabadon választhatja ki az alábbi tárgyak közül: ukrán irodalom, idegen nyelvek (angol/német/francia/spanyol), biológia, földrajz, fizika vagy kémia.
Az NMT-t egyetlen napon, két szakaszban bonyolítják le. Az első, 120 perces vizsgarészben az ukrán nyelv és a matematika feladatait kell megoldaniuk a jelentkezőknek. Ezt legfeljebb 20 perces szünet követi, majd a második, szintén 120 perces szakaszban Ukrajna történelméből és a választott tantárgyból adnak számot tudásukról.
Matematikából, Ukrajna történelméből, biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából a feladatok több nyelven is elérhetők lesznek. A tesztfeladatokról magyar, lengyel, román és krími tatár nyelveken készül fordítás. Ennek köszönhetően a kárpátaljai magyar érettségizők magyar nyelven is megírhatják az NMT-t. Ennek feltétele, hogy a tanuló középfokú tanulmányait azon a nyelven végezte, amelyiken vizsgázni szeretne. A vizsga nyelvét a jelentkező a regisztráció során választhatja ki. Az ukrán nyelv, valamint az idegen nyelv tesztvizsgák esetében fordításra nincs lehetőség.
2026-ban az NMT értékelési kritériumai nem változnak: a pontszámítás és az értékelés rendje az előző évek gyakorlatát követi.
Fontos tudnivaló a korábbi években érettségizők számára, hogy 2026-ban nem csupán a 2026-os, hanem a 2023-as, 2024-es és 2025-ös nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) eredményeivel is jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe.
Egyéb felvételi vizsgák 2026-ban
A 1701-es rendelet a további felvételi vizsgák időpontjait is rögzíti:
- Egységes felvételi vizsga (ЄВІ) és egységes szakmai felvételi vizsga (ЄФВВ) mesterképzésre:
- fő időszak: 2026. június 26. – július 14.
- kiegészítő időszak: 2026. augusztus 3. – augusztus 21.
- Doktori (PhD) és doktori művészeti képzések felvételi vizsgái:
- fő időszak: 2026. július 14. – július 29.
- kiegészítő időszak: 2026. augusztus 24. – augusztus 28.
- Speciálisan szervezett egységes felvételi vizsga (ЄВІ) időszak mesterképzésre és doktori képzésre:
- 2026. szeptember 11–13.
A 2026-os egységes szakmai felvételi vizsga (ЄФВВ) keretében az alábbi tárgyak választhatók:
- Bioetika
- Közgazdaságtan és nemzetközi közgazdaságtan
- Információs technológiák
- Művészettörténet
- Nyelvtudomány
- Számvitel és pénzügy
- Pedagógia és pszichológia
- Politológia és nemzetközi kapcsolatok
- Jog és nemzetközi jog
- Pszichológia és szociológia
- Menedzsment és adminisztráció
Kárpátalja.ma