NMT–2026: időpontok és legfontosabb tudnivalók

Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 1701. számú rendelete meghatározza a 2026-os nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) lebonyolításának rendjét és időpontjait. A dokumentumot 2026. január 8-án hivatalosan is nyilvántartásba vették Ukrajna Igazságügyi Minisztériumában, így az a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás alapjául szolgál.

Az NMT időpontjai 2026-ban

A nemzeti multidiszciplináris tesztet (NMT) 2026-ban is digitális formában szervezik meg. Az érettségizők számára a minisztérium az alábbi vizsgaidőszakokat határozták meg:

Fő vizsgaidőszak: 2026. május 20. – június 25.

Kiegészítő vizsgaidőszak: 2026. július 17. – július 24.

Ezekben az időszakokban vizsgáznak azok a felvételizők is, akik felsőfokú szakképzésre (fahovij molodsij bakalavr), alapképzésre (BA/BSc), valamint orvosi, gyógyszerészeti és állatorvosi szakokra jelentkeznek.

A tesztvizsga a korábbi évekhez hasonlóan négy tantárgyból áll, amelyek közül három kötelező: ukrán nyelv, matematika, Ukrajna történelme.

A negyedik tantárgyat a jelentkező szabadon választhatja ki az alábbi tárgyak közül: ukrán irodalom, idegen nyelvek (angol/német/francia/spanyol), biológia, földrajz, fizika vagy kémia.

Az NMT-t egyetlen napon, két szakaszban bonyolítják le. Az első, 120 perces vizsgarészben az ukrán nyelv és a matematika feladatait kell megoldaniuk a jelentkezőknek. Ezt legfeljebb 20 perces szünet követi, majd a második, szintén 120 perces szakaszban Ukrajna történelméből és a választott tantárgyból adnak számot tudásukról.

Matematikából, Ukrajna történelméből, biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából a feladatok több nyelven is elérhetők lesznek. A tesztfeladatokról magyar, lengyel, román és krími tatár nyelveken készül fordítás. Ennek köszönhetően a kárpátaljai magyar érettségizők magyar nyelven is megírhatják az NMT-t. Ennek feltétele, hogy a tanuló középfokú tanulmányait azon a nyelven végezte, amelyiken vizsgázni szeretne. A vizsga nyelvét a jelentkező a regisztráció során választhatja ki. Az ukrán nyelv, valamint az idegen nyelv tesztvizsgák esetében fordításra nincs lehetőség.

2026-ban az NMT értékelési kritériumai nem változnak: a pontszámítás és az értékelés rendje az előző évek gyakorlatát követi.

Fontos tudnivaló a korábbi években érettségizők számára, hogy 2026-ban nem csupán a 2026-os, hanem a 2023-as, 2024-es és 2025-ös nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) eredményeivel is jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe.

Egyéb felvételi vizsgák 2026-ban

A 1701-es rendelet a további felvételi vizsgák időpontjait is rögzíti:

Egységes felvételi vizsga (ЄВІ) és egységes szakmai felvételi vizsga (ЄФВВ) mesterképzésre: fő időszak: 2026. június 26. – július 14. kiegészítő időszak: 2026. augusztus 3. – augusztus 21.

Doktori (PhD) és doktori művészeti képzések felvételi vizsgái: fő időszak: 2026. július 14. – július 29. kiegészítő időszak: 2026. augusztus 24. – augusztus 28.

Speciálisan szervezett egységes felvételi vizsga (ЄВІ) időszak mesterképzésre és doktori képzésre:

2026. szeptember 11–13.

A 2026-os egységes szakmai felvételi vizsga (ЄФВВ) keretében az alábbi tárgyak választhatók:

Bioetika Közgazdaságtan és nemzetközi közgazdaságtan Információs technológiák Művészettörténet Nyelvtudomány Számvitel és pénzügy Pedagógia és pszichológia Politológia és nemzetközi kapcsolatok Jog és nemzetközi jog Pszichológia és szociológia Menedzsment és adminisztráció

