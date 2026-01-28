Magyar nyelven is elérhetők lesznek a 2026-os NMT-tesztek

2026-ban az NMT egyes tantárgytesztjei elérhetők lesznek magyar, lengyel, román és krími tatár nyelven. A fordítás kiterjed az Ukrajna története, matematika, biológia, kémia, földrajz és fizika tantárgyak tesztjeire.

A magyar nyelvű tesztváltozatok azok számára lesznek elérhetők, akik magyar tannyelvű iskolában végezték tanulmányaikat. A regisztráció során lehetőségük lesz megjelölni, hogy az NMT egyes tantárgytesztjeit magyar nyelven kívánják megírni, így a tesztelés számukra kényelmesebb körülmények között zajlik majd.

2026-ban két vizsgaidőszakot rendeznek: fő és pótidőszak. A fő vizsgaidőszak május 20. és június 25. között zajlik. A pótidőszak július 17. és 24. között lesz elérhető, kizárólag azok számára, akik objektív okok miatt nem tudtak részt venni a fő vizsgaidőszakban. Minden résztvevő csak egyszer teljesítheti a tesztet, ezért a pótidőszakban való újrapróbálkozás nem lehetséges.

