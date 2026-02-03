Az alapképzésre történő felvételi sajátosságai 2026-ban
2026-ban – az előző évhez hasonlóan – a felsőoktatási intézményekbe történő felvétel a Nemzeti Multidiszciplináris Teszt (NMT) eredményei alapján történik (kedvezményezett kategória esetében felvételi elbeszélgetés alapján). Az NMT szerkezete immár harmadik éve változatlan.
Három tantárgy kötelező: ukrán nyelv, matematika és Ukrajna történelme. A negyedik tantárgyat a jelentkező szabadon választhatja az alábbi listából: ukrán irodalom, földrajz, biológia, fizika, kémia, angol, német, francia vagy spanyol nyelv.
A 2026-os NMT-tesztek feladatszáma tantárgyanként eltérő:
- 32 feladat – idegen nyelv
- 30 feladat – ukrán nyelv, ukrán irodalom, Ukrajna történelme, biológia és földrajz
- 24 feladat – kémia
- 22 feladat – matematika és fizika
A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez szükséges minimális pontszámok:
- 9 pont – Ukrajna történelme
- 8 pont – ukrán nyelv
- 7 pont – biológia/földrajz
- 7 pont – ukrán irodalom
- 5 pont – matematika/fizika/kémia
- 5 pont – idegen nyelvek
A 2026. évi felvételi eljárás során érvényesek a 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben és 2026-ban megszerzett NMT-eredmények.
A 2026-os NMT-teszt demóverziói online is elérhetők:
https://zno.osvita.ua/ukrmova/711
https://zno.osvita.ua/mathematics/712
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/713
Forrás: kme.org.ua