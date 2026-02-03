Az alapképzésre történő felvételi sajátosságai 2026-ban

2026-ban – az előző évhez hasonlóan – a felsőoktatási intézményekbe történő felvétel a Nemzeti Multidiszciplináris Teszt (NMT) eredményei alapján történik (kedvezményezett kategória esetében felvételi elbeszélgetés alapján). Az NMT szerkezete immár harmadik éve változatlan.

Három tantárgy kötelező: ukrán nyelv, matematika és Ukrajna történelme. A negyedik tantárgyat a jelentkező szabadon választhatja az alábbi listából: ukrán irodalom, földrajz, biológia, fizika, kémia, angol, német, francia vagy spanyol nyelv.

A 2026-os NMT-tesztek feladatszáma tantárgyanként eltérő:

  • 32 feladat – idegen nyelv
  • 30 feladat – ukrán nyelv, ukrán irodalom, Ukrajna történelme, biológia és földrajz
  • 24 feladat – kémia
  • 22 feladat – matematika és fizika

A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez szükséges minimális pontszámok:

  • 9 pont – Ukrajna történelme
  • 8 pont – ukrán nyelv
  • 7 pont – biológia/földrajz
  • 7 pont – ukrán irodalom
  • 5 pont – matematika/fizika/kémia
  • 5 pont – idegen nyelvek

A 2026. évi felvételi eljárás során érvényesek a 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben és 2026-ban megszerzett NMT-eredmények.

A 2026-os NMT-teszt demóverziói online is elérhetők:

https://zno.osvita.ua/ukrmova/711

https://zno.osvita.ua/mathematics/712

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/713

Forrás: kme.org.ua