Nyílt nap a Rákóczi‐főiskola Szakgimnáziumában

Nyílt napot tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma június 8‐án.

Az esemény megnyitóján Soós Katalin, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a legfontosabb tudnivalókat a szakgimnáziumról. Felelevenítette a kezdeti időszakot, az intézmény működésének legfőbb mozzanatait, kitért a kollégiumi elhelyezés lehetőségére, valamint a felvételi vizsgák rendjére is.

Azt is elmondta, hogy idén is öt szakra – óvodapedagógia, szociális munka, számvitel és adóügy, alkalmazott matematika és turizmus – lehet jelentkezni. Minden szakra két tantárgyból kell felvételi vizsgát tenni. A vizsgák eredményén kívül a felvételinél figyelembe veszik az általános iskolai bizonyítvány eredményeit is. A diákok több szakra is beadhatják jelentkezésüket, így a sikeres vizsgák esetén választhatnak a szakok közül.

– Az ember élethosszig arra van ítélve, hogy tanuljon – kezdte beszédét Orosz Ildikó, a Rákóczi‐főiskola elnöke. – Úgy gondolom, hogy a tanulás, az mindenféleképpen használható, és a 21. században, aki nem képezi magát, az lemarad.

Az elnökasszony kitért arra is, hogy szeptembertől a szakgimnázium az egykori 2. Sz. Középiskola épületébe költözik át, melyet azóta teljesen felújítottak. Itt helyezkedik el az Egán Ede Szakképzési Centrum beregszászi központja is.

Kóré Dóra, a szakgimnázium felvételi bizottságának titkára ismertette a legfontosabb tudnivalókat a felvételivel kapcsolatban. A felvételi időszak június 29‐től július 13‐ig tart. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a főiskola tanulmányi osztályára lehet benyújtani személyesen. A benyújtandó iratokról és a felvételi legfontosabb tudnivalóiról bővebben a Rákóczi‐főiskola honlapján tájékozódhatnak.

Az oktatás ingyenes és a diákok a képzés alatt ösztöndíjban részesülnek.

A nap további részében lehetőség nyílt ismerkedni az intézménnyel, a szaktermekkel, a tanárokkal. Az érdeklődők szakbemutató előadásokat tekinthettek meg, ahol többek között a Kokas Banda hagyományőrző népi játékokkal tette színesebbé a programot. Ezen kívül a diákok és szüleik betekintést nyerhettek a kollégiumokba, valamint a Rákóczi‐főiskola sportcentrumába is.

Mondik Márta

Kárptátalja.ma