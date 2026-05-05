Olimpiai résztvevő látogatott Beregszászba

Különleges vendéget fogadtak a Beregszászi Városi Tanács épületében: Olekszandr Okipnyuk nemzetközi osztályú sportmester, síakrobata látogatott el a városba, hogy személyes példáján keresztül motiválja a fiatalokat.

Erről Babják Zoltán, a

A sportoló a 2025-ben, a finnországi Rukában rendezett világkupa győztese, valamint részt vett a 2022-es pekingi és a 2026-os milánói téli olimpiai játékokon is. Látogatásának célja az volt, hogy megossza tapasztalatait a diákokkal, és válaszoljon kérdéseikre.

A találkozót Babják Zoltán polgármester nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: a sport jóval túlmutat az érmeken és a versenyeredményeken. Mint fogalmazott, a sport közösséget teremt, kapcsolatokat épít, és olyan tapasztalatokat ad, amelyek az élet más területein is meghatározóak lehetnek.

Olekszandr Okipnyuk saját pályafutásán keresztül mutatta be, hogy a sikerek mögött elsősorban kitartás, fegyelem és az önmagunkba vetett hit áll. A beszélgetés során szó esett a kezdeti nehézségekről, a kudarcokról és az elért eredményekről is — mindezt őszintén, a fiatalok számára is hiteles módon.

A sportoló arra biztatta a jelenlévőket, hogy ne adják fel céljaikat még akkor sem, amikor akadályokba ütköznek, hiszen minden eredmény mögött hosszú és kitartó munka áll.

Az eseményen a diákok aktívan kérdeztek, a válaszok pedig személyes tapasztalatokon alapultak. A szervezők szerint az ilyen találkozók túlmutatnak egy egyszerű beszélgetésen: irányt mutatnak, hitet adnak, és megerősítik a fiatalokat abban, hogy érdemes nagy célokat kitűzni.

